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Новый USB станет еще лучше. Что изменилось

Текст:   Антон Благовещенский
26.05.2021,  
16:41
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Некоммерческая организация USB-IF анонсировала обновленный стандарт USB-C Release 2.1, который позволит увеличить мощность заряда более чем в два раза по сравнению с актуальным стандартом.

В настоящее время спецификация USB-C Power Delivery предусматривает максимальный ток заряда 100 Вт, однако в версии стандарта 2.1 этот показатель увеличен до 240 Вт, пишет The Verge.

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Переход на новый стандарт позволит заряжать более мощные устройства - такие как ноутбуки или даже настольные ПК. Правда, это потребует новых кабелей, рассчитанных на подобную нагрузку.

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