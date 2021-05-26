Новый USB станет еще лучше. Что изменилось

Некоммерческая организация USB-IF анонсировала обновленный стандарт USB-C Release 2.1, который позволит увеличить мощность заряда более чем в два раза по сравнению с актуальным стандартом.

В настоящее время спецификация USB-C Power Delivery предусматривает максимальный ток заряда 100 Вт, однако в версии стандарта 2.1 этот показатель увеличен до 240 Вт, пишет The Verge.

Переход на новый стандарт позволит заряжать более мощные устройства - такие как ноутбуки или даже настольные ПК. Правда, это потребует новых кабелей, рассчитанных на подобную нагрузку.