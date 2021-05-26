Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу

Новая разновидность коронавирусной инфекции выявлена учеными в бразильском штате Сан-Паулу. Она получила наименование P.4, сообщает портал G1.

Пока у исследователей нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более заразным или вызывает более тяжелое течение заболевания, пишет ТАСС. Впервые новый вариант заболевания обнаружили в городе Мокока, он широко распространился также и в Порту-Феррейра (оба этих населенных пункта расположены в штате Сан-Паулу).

Бразилия занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. Диагноз в стране подтвердили у более чем 16 миллионов человек. Только за минувшие сутки зафиксировано 73 тысячи 453 новых случая заболевания. При этом число жертв болезни уже превысило 450 тысяч, следует из данных минздрава.