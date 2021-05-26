Новый Windows и упрощение программирования: Главное с конференции Microsoft

Microsoft провела ежегодную конференцию Build, где показала много новых сервисов и пообещала радикально обновить Windows уже совсем скоро.

Один из главных анонсов компании - платформа для разработки приложений на естественном языке. Теперь при создании программ не понадобится знать какие-либо языки программирования, а достаточно сформулировать компьютеру задачу - что именно от него требуется. Выглядит это следующим образом. Пользователь пишет запрос: "найти продукты, название которых начинается со слова "дети"", ИИ обрабатывает его, и в результате получается программный код: "Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids")". Принцип работы схож с поисковой системой - пользователь формулирует запрос и получает в ответ список возможных вариантов формул, из которых может выбрать наиболее подходящий.

Microsoft уточняет, что нововведение лишь упрощает написание программы, но не заменяет необходимость понимания человеком кода, который он пишет. Конечная цель компании состоит в том, чтобы помочь людям быстрее адаптироваться к языку программирования. Пока формировать запросы на естественном языке можно только на английском.

Кроме того, компания пообещала провести специальное мероприятие, где расскажет о грядущем "радикальном" обновлении операционной системы Windows. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, он самостоятельно занимался тестированием нового поколения операционной системы и назвал его "одним из самых значимых за последние 10 лет".

Значительное обновление получит браузер Edge. В частности, в версии 91 появятся "ускоренный запуск" и "спящие вкладки". Последние позволяют ускорить работу браузера со множеством вкладок. Реализовано это следующим образом - браузер ставит неиспользуемые страницы "на паузу" и освобождает ресурсы компьютера.

А "ускоренный запуск" позволяет быстрее включить браузер за счет переноса системных процессов в фоновый режим.