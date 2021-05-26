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Новый Windows и упрощение программирования: Главное с конференции Microsoft

Текст:   Иван Черноусов
26.05.2021,  
11:56
Microsoft провела ежегодную конференцию Build, где показала много новых сервисов и пообещала радикально обновить Windows уже совсем скоро.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Один из главных анонсов компании - платформа для разработки приложений на естественном языке. Теперь при создании программ не понадобится знать какие-либо языки программирования, а достаточно сформулировать компьютеру задачу - что именно от него требуется. Выглядит это следующим образом. Пользователь пишет запрос: "найти продукты, название которых начинается со слова "дети"", ИИ обрабатывает его, и в результате получается программный код: "Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids")". Принцип работы схож с поисковой системой - пользователь формулирует запрос и получает в ответ список возможных вариантов формул, из которых может выбрать наиболее подходящий.

Фото: iStock
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Microsoft уточняет, что нововведение лишь упрощает написание программы, но не заменяет необходимость понимания человеком кода, который он пишет. Конечная цель компании состоит в том, чтобы помочь людям быстрее адаптироваться к языку программирования. Пока формировать запросы на естественном языке можно только на английском.

Кроме того, компания пообещала провести специальное мероприятие, где расскажет о грядущем "радикальном" обновлении операционной системы Windows. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, он самостоятельно занимался тестированием нового поколения операционной системы и назвал его "одним из самых значимых за последние 10 лет".

Значительное обновление получит браузер Edge. В частности, в версии 91 появятся "ускоренный запуск" и "спящие вкладки". Последние позволяют ускорить работу браузера со множеством вкладок. Реализовано это следующим образом - браузер ставит неиспользуемые страницы "на паузу" и освобождает ресурсы компьютера.

А "ускоренный запуск" позволяет быстрее включить браузер за счет переноса системных процессов в фоновый режим.