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26.05.2021 22:43
Рубрика: Общество

О боях, пожарищах

Объявлен конкурс выставок военно-исторической тематики в библиотеках
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
Российское военно-историческое общество (РВИО) проведет конкурс выставок военно-исторической тематики в библиотеках страны, сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский на встрече с директорами крупнейших российских библиотек. "Круглый стол" прошел в канун Общероссийского дня библиотек на базе Библиотеки военного историка РВИО. Мединский пообещал, что финансовая поддержка выставочных проектов будет регулярной и ежегодной.

"В этом году мы отмечаем 800-летие Александра Невского, 80-летие начала Великой Отечественной войны. Библиотеки, как и все учреждения культуры, конечно, не остаются в стороне от этих юбилейных дат, - заявил Мединский и напомнил о поводах, менее резонансных, но важных для почитателей заслуг предков. - У нас есть такие даты, которые немного подзабыты, но на самом деле они очень важны для истории нашей страны. Например, темами подобных выставок в этом году могут быть 300-летие окончания Северной войны со Швецией и 300-летие Российской империи, 125-летие маршалов Советского Союза Жукова и Рокоссовского, в следующем году будет отмечаться 350 лет со дня рождения Петра I".

Фото: Наталья Онищенко / РГ
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Условия конкурса будут доведены до всех заинтересованных через Российскую библиотечную ассоциацию. "Принять участие в конкурсе смогут любые библиотеки - от районных и ведомственных до университетских, региональных и федеральных", - подчеркнул Мединский.

Он поздравил с профессиональным праздником всех тех, "кто посвятил свою жизнь сохранению и популяризации культурного и интеллектуального богатства всей цивилизации - книге". Среди них и сотрудники Библиотеки военного историка.

"В нашей библиотеке сейчас насчитывается более 15 тысяч томов. В ней собраны уникальные книги по русской и советской военной истории, издания о войнах Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени, великих полководцах и государственных деятелях, известных и позабытых сражениях", - рассказал помощник президента.

Мединский: финансовая под­держка выставоч­ных проектов будет регулярной и ежегодной 

"Историческая память - это то, что живет в обществе и очень часто не зависит от исторической науки и даже противоречит ей, поскольку опирается на эмоции и на память людей. Вот библиотека - это такой институт, в котором современное и актуальное соединяется с прошлым и это чрезвычайно важная ее функция", - вступил в разговор директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Особое внимание участники на "круглом столе" посвятили цифровизации библиотечного дела и импортозамещению в этой сфере.

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