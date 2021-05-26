Опасна ли "дыра" в балансе российских банков в 15 млрд долларов

"Дыра" в валютном балансе российских банков, которая оценивается в 15 млрд долларов, не является системной проблемой для отечественного банковского сектора. Об этом заявили "Российской газете" Банк России и аналитик.

"Ничего критичного в этой связи мы не отмечаем. Ситуация рабочая, вызвана она процессом восстановления экономики и снижением геополитического дисконта по рублевым активам", - сообщил "РГ" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. По его словам, влияние этого факта не рассматривается компанией в качестве курсообразующего фактора рубля.

Как ранее сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, отрицательные чистые валютные активы российского банковского сектора добрались к 1 мая до исторического максимума в 15 млрд долларов (это следовало из статистики Банка России). Как подчеркивал аналитик, формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По мнению Осадчего, это может означать, что банки делают ставку на укрепление курса рубля (без учета их забалансовых позиций).

Как подчеркнули в Банке России, системной проблемы в российском банковском секторе не наблюдается. "Общий объем валютной ликвидности на 01.05.2021 составил 48,5 млрд долл. США, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств. Это комфортный уровень с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков", - сообщили в Банке России в ответ на запрос "РГ". В ЦБ также напомнили, что при необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке, а если понадобится, могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки.