Новости

Amazon купил кинокомпанию MGM вместе с "Джеймсом Бондом" 17:44
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни 15:14
Актер, музыкант и режиссер фильмов ужасов Роберт Холл умер в 47 лет 14:59
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41

Опубликован первый отрывок из экранизации Uncharted с Томом Холландом

Новости
    26.05.2021, 18:08
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Компания Sony в промо-ролике, посвящённом нахваливанию себя, внезапно показала новые кадры из экранизации игровой франшизы Uncharted. Правда, мельком, на секундочку всего.

На кадрах этих можно разглядеть Тома Холланда и Марка Уолберга в образах Нейтана Дрейка и Виктора "Салли" Салливана соответственно. Судя по их одежде, они, скорее всего, пребывают на каком-то официальном мероприятии. Подобному дресс-коду персонажи соответствовали в одной из миссий "Uncharted 4: Путь вора".

Также в картине снялись Антонио Бандерас и София Тейлор Али. Постановщиком выступил Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Веном").

Премьера киноадаптации Uncharted запланирована на февраль 2022 года.

Новости

Актриса Алена Кравец госпитализирована после падения с лестницы 14:28
СМИ: Художник "12 стульев" с Мироновым лишился всех накоплений семьи 14:21
В США выдан ордер на арест Мэрилина Мэнсона 14:10
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд 21.05.2021
Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи" 17.05.2021
Marvel опубликовала сцену погони из "Черной вдовы" с Йоханссон 17.05.2021
⧣ игры
Фото: youtube.com
Дж. Дж. Абрамс рассказал об экранизации культовой игры Portal 25.05.2021
В Сеть слили первые подробности о сюжете фильма "Соник 2" 21.05.2021
Blizzard экранизирует игровую серию Diablo 20.05.2021
⧣ Sony
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах" 18.05.2021
Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel 12.05.2021
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 10.05.2021