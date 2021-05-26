Опубликован первый отрывок из экранизации Uncharted с Томом Холландом

Компания Sony в промо-ролике, посвящённом нахваливанию себя, внезапно показала новые кадры из экранизации игровой франшизы Uncharted. Правда, мельком, на секундочку всего.

На кадрах этих можно разглядеть Тома Холланда и Марка Уолберга в образах Нейтана Дрейка и Виктора "Салли" Салливана соответственно. Судя по их одежде, они, скорее всего, пребывают на каком-то официальном мероприятии. Подобному дресс-коду персонажи соответствовали в одной из миссий "Uncharted 4: Путь вора".

Также в картине снялись Антонио Бандерас и София Тейлор Али. Постановщиком выступил Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Веном").

Премьера киноадаптации Uncharted запланирована на февраль 2022 года.