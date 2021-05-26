Бесконтактное выселение из арендованной квартиры практикуется давно: арендаторы оставляют ключ в почтовом ящике. Однако в последнее время автоматизируется и процесс заселения.

Арендатор получает код или от электронного замка на двери квартиры, или от мини-сейфа рядом с дверью, где находится ключ. Это очень удобно для владельца жилья, так как сильно экономит время.

У арендодателя может быть несколько квартир для заработка, а отъезд или приезд арендаторов может совпадать. В случае же бесконтактного заселения встречать каждого гостя лично - не обязательно. "Пандемия стала катализатором этого процесса, - отмечает директор по развитию партнерской сети сервиса "Суточно.ру" Людмила Лаврентьева. - Бесконтактная аренда воспринимается гостями как преимущество - и с точки зрения санитарии, и как удобство - не нужно торопиться приехать точно к какому-то времени".

Владельцу жилья сначала нужно заплатить за мини-сейф для ключа (около 1-2 тысяч рублей), чип, с помощью которого открывается домофон в подъезде (около тысячи рублей) или электронный замок (от 6 до 20 тысяч рублей). Но с распространением этого типа аренды оборудование, вероятно, будет дешеветь, считает основатель сети "9 ночей" Илья Хромченков.

С большей настороженностью относятся к этому способу клиенты в возрасте, но при необходимости их, в виде исключения, владелец жилья может встретить лично. Изредка бывает, что бесконтактная схема не нравится владельцам жилья - они хотят увидеть арендатора и поговорить с ним, прежде чем пускать в квартиру, отмечает Лаврентьева.

Несмотря на то что ограничения, связанные с коронавирусом, в России давно сняты, система самозаселения не теряет популярности, говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. В объявлениях об аренде квартир посуточно бесконтактный заезд и выезд все чаще заявляется в качестве доступной опции.

Пока доля квартир, сдающихся бесконтактно, не превышает нескольких процентов, но по сравнению с прошлым годом она заметно выросла, говорит Лаврентьева. При этом, бронируя квартиру с бесконтактным заездом, арендатору нужно быть внимательным, чтобы не потерять деньги из-за мошенников: либо арендовать жилье через агрегаторы, предоставляющие определенные гарантии, или у проверенных хозяев, либо переводить деньги, только убедившись, что квартира существует и дверь открылась.

Среди минусов такой системы заселения - недоверие пользователей, раньше с ней не сталкивавшихся, или технические трудности вроде несработавшего кодового замка.

Владельцам жилья при этом не стоит пренебрегать взиманием залога с арендаторов, говорит Хромченков. Иногда клиенты начинают вести себя более свободно, не видя хозяев, и могут оставить квартиру в беспорядке.