За последние несколько дней случились два события, внешне друг с другом вроде бы не связанные.

Так, уголовное дело против бывшего главы Ивановской области аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня было прекращено и списано в архив. Его дело официально закрыли "в связи с истечением срока давности". Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы.

Кроме этого, тем же судом было прекращено уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. И по той же причине - истечение срока давности.

Напомним, что Михаила Меня, когда его задержали в ноябре 2020 года, следствие обвинило в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. По их версии, еще в 2011 году аудитор с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" создал некую преступную группу, которая занималась хищением бюджетных денег, выделенных Минфином России как кредит для поддержки Ивановской области. Теперь дело закрыли.

А за несколько дней до этого другой суд Москвы, Пресненский, зачитал приговор двум гражданам - Эльяру Дамирову и Владимиру Гусакову, которые сели на скамью подсудимых за редкое преступление. Мужчин обвиняли в похищении эстрадного певца Авраама Руссо. Обоих фигурантов суд признал виновными и приговорил к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. После оглашения сроков суд сообщил, что похищение певца Авраама Руссо случилось в 2004 году, поэтому он освобождает приговоренных от наказания "в связи с истечением срока давности".

В России не применяется срок давности для 11 статей УК. Кроме военных преступлений, это все террористические и захват заложников, если хотя бы один из заложников был убит

Многие, наверное, уже забыли это громкое уголовное дело. Если верить следствию, то организатором похищения был известный в те времена бизнесмен и владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. История с осуждением похитителей была непростой. Трех человек, третьим был Заур Марданов, племянник Тельмана Исмаилова, обвинили по серьезной уголовной статье о похищении человека "группой лиц по предварительному сговору". Тогда следствие рассказывало, что в январе 2004 года Исмаилов пригласил певца в ресторан "Прага". Там уже названные граждане Руссо избили и "насильно удерживали". Суть конфликта: Исмаилов хотел, чтобы певец пел под его дудку. То есть отменил свой певческий график и делал то, что ему велит бизнесмен - выступал под его руководством. Для того чтобы певцу было понятнее, Руссо насильно увезли в дом Исмаилова в Подмосковье, где через сутки тот согласился на все условия. А потом быстро покинул нашу страну, опасаясь за свою жизнь. Позже уехал и Исмаилов, став фигурантом нескольких уголовных дел. А двух исполнителей поймали. Но осенью 2019 года Пресненский суд столицы освободил всех от уголовной ответственности с формулировкой "в связи с добровольным освобождением похищенного". Мосгорсуд отменил такой вердикт, отправив дело на новое рассмотрение. Оно на днях и состоялось, но наказали похитителей лишь на бумаге. Для реального наказания срок закончился.

Громкое уголовное дело против чиновников не дожило до суда. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Компетентно

Федор Куприянов, адвокат:

Срок давности - это срок, по окончании которого государство отказывается от дальнейшего уголовного преследования и наказания лиц, по мнению следствия или суда, совершивших преступление. В первую очередь это акт гуманизма. Будет ли социально правильно пожизненно держать оступившегося человека и его семью в стрессе опасности уголовного наказания? Нахулиганившего подростка, оступившегося предпринимателя?.. И миллионы их близких, матерей, жен, детей? Конечно, нет!

И второй момент, вызвавший к жизни институт "срока давности" во всех странах мира, - экономия государственного бюджета. Принцип неотвратимости наказания, конечно, хорош, но, как и любой правовой принцип, не должен доводиться до абсолюта.

В разных странах сроки давности различаются, но несущественно. Уголовная давность - 10 лет - впервые была введена в нашем государстве манифестом императрицы Екатерины II от 17 марта 1775 года. Сегодня срок давности по преступлениям небольшой тяжести установлен Уголовным кодексом РФ 2 года, средней тяжести - 6 лет, тяжким - 10 лет, особо тяжким - 15 лет. Особо тяжкими преступлениями считаются преступления, наказание за которые превышает 10 лет лишения свободы. Сроки давности по различным преступлениям, совершенным одним человеком в разное время, не влияют друг на друга.

Однако есть преступления, в отношении которых срок давности не применяется, - это преступления против человечности. Военных преступников времен Отечественной войны искали и наказывали по всему миру до последнего дня их жизни согласно Конвенции ООН от 26 ноября 1968 года.

Перечень преступлений, по которым в России не применяется срок давности, шире и составляет 11 статей Уголовного кодекса. Кроме военных преступлений, это все преступления террористической направленности, а также захват заложников, если хотя бы один из заложников был убит преступниками.

Уголовный кодекс содержит также еще более значительный перечень преступлений, по которым вопрос о применении срока давности остается на усмотрение суда и решается в каждом случае индивидуально. Это все преступления, за которые может быть назначено пожизненное заключение.

Как говорят юристы, срок давности начинает течь со дня совершения преступления и течет до дня вступления приговора в законную силу. Но течение срока давности приостанавливается на период времени, когда лицо уклоняется от следствия или суда. Освобождение от уголовной ответственности за истечением срока давности не считается так называемым реабилитирующим основанием. Поэтому пятна на репутации лицу, дело которого прекращено за истечением срока давности, не избежать. И пятно пожизненно не смывается, поскольку сведения об уголовном деле остаются во всех учетах правоохранительных органов. Но в России есть механизм, позволяющий невиновному, ошибочно привлеченному, смыть это пятно. Закон дает любому обвиняемому, который мог бы быть освобожден от уголовной ответственности по любому нереабилитирующему основанию, требовать суда и добиваться своего оправдания. Этот механизм тем более привлекателен для невиновных, что совершенно безопасен. Даже если добивавшийся оправдания будет все-таки осужден судом, осужденный все равно вместе с обвинительным приговором освобождается от наказания и судимостью не обременяется.