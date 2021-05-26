Почему банки не любят кредитовать под интеллектуальную собственность

Получить кредит под залог интеллектуальной собственности в России - крайне сложная задача. Чтобы внедрить эту практику, необходимо повысить уровень правовой культуры в стране и создать условия, при которых банки и инвестор будут готовы работать с нематериальными активами. К такому выводу пришли эксперты пленарной сессии "Финансирование под залог IP. Инвестиции, кредиты, краудфандинг, краудлендинг". Дискуссия прошла на полях международного форума лидеров креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content в Технопарке "Сколково". Модератором выступил директор по развитию издания Forbes Russia Дмитрий Озман.

Интеллектуальная собственность (ИС) - сложный предмет залога. Пока банки не научатся оценивать инвестиционную привлекательность различных активов, в том числе нематериальных, интеллектуальные права будут считаться активами с высоким риском. "Представим, что вы - обладатель интеллектуальных прав на творческий продукт. К примеру, на электроскутер. Как только появляется более интересное изобретение, более быстрый и энергоемкий электроскутер, вся конструкторская документация моментально приобретает нулевую стоимость. Чтобы изменить эту ситуацию, банки должны вернуть себе экспертную функцию оценщиков инвестиций. Выдавая кредит, им следует понимать, станет ли креативный продукт востребованным, сможет ли он зарабатывать и встроиться в рынок", - полагает президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев.

Сложность оценки интеллектуальной собственности как залогового актива отражается на настроениях инвесторов, которые не испытывают доверия к ним и не считают такие залоги качественным обеспечением. Инвесторы попросту не могут прогнозировать стоимость залога на продолжительное время, отметил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi, генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин: "Если в качестве залога выступают права на музыкальный трек, то, как правило, сложно предугадать, будет ли он популярен через год. Композиция потеряла свою актуальность - соответственно, залог обесценился".

По мнению эксперта, преодолеть этот барьер поможет комплексная работа по созданию инструментария оценки ИС, прозрачных механизмов сбора статистики, способов монетизации контента.

Максимально объективно оценивать перспективность креативных продуктов призвана недавно созданная Лаборатория технологий Ассоциации IPChain. При помощи искусственного интеллекта IPChain Lab мониторит аудиовизуальный контент, изучает реакцию потребителей, чтобы как можно точнее спрогнозировать потенциал креативного продукта в долгосрочной перспективе. Как пояснил Александр Сухотин, инструменты оценки ИС помогут проанализировать залог, предоставить реальные аргументы, если он не является "скоропортящимся" и права на получение вознаграждения не утратят ценность в ближайшем будущем.

Второй основной сдерживающий фактор, мешающий активному инвестированию в IP-активы, связан с риском дефолта правообладателя, выступающего заемщиком. Если он окажется неспособен выполнять обязательства по кредиту, залог должен остаться в собственности инвестора. Однако даже профессиональные инвесторы не всегда знают, что делать с таким видом собственности. Как и банки, они не видят в музыкальных треках, дизайн-макетах, 3D-моделях или сценариях ликвидного актива. "Поэтому важно, чтобы на рынке появлялись инструменты для всевозможных операций с IP: легкой монетизации, купли-продажи. Пример такого сервиса - платформа IPEX, разработанная при участии игроков рынка с учетом их пожеланий и запросов. С ее помощью создатели, владельцы и пользователи интеллектуальных прав могут совершать сделки с интеллектуальными правами, взаимодействуя без посредников".

Эксперт напомнил, что в прошлом году был принят закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Центробанк официально признал такую модель финансирования, хотя и с определенными ограничениями. Следующий этап регуляторной деятельности в этом направлении - формирование правоприменительной практики. По словам Александра Сухотина, Ассоциация операторов инвестиционных платформ находится в постоянном диалоге с регуляторами и вносит предложения по изменению этого закона.

Рынок интеллектуальной собственности как таковой недостаточно развит. Это мешает развитию кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности. Например, есть множество мер поддержки стартапов, но нет инструментов или компаний, которые при закрытии стартапа скупали бы остатки его интеллектуальной собственности и уже их в дальнейшем реализовывали. "Таким образом, инвестор понимает, что есть еще какая-то остаточная стоимость стартапа, которую можно в случае его неудачи реализовать и вернуть инвестицию. В этом случае наличие той или иной интеллектуальной собственности может усиливать инвестиционную привлекательность проекта", - отметил венчурный инвестор, президент Международной организации инвесторов INVESTORO Виталий Полехин.

Незащищенность контента и пиратство - еще одна проблема, которая негативно отражается на интересе банков и инвесторов к ИС. По мнению генерального директора и партнера Global Venture Alliance Замира Шухова, в России еще не сформирована культура потребления легального контента. Если общество начнет уважительно относится к результатам интеллектуальной деятельности, это даст определенную гарантию, что контентом никто не будет распоряжаться нелегально и объект не потеряет в цене.

По словам эксперта, избежать пиратства поможет, прежде всего, активная защита интеллектуальных прав. На рынке стартапов этот вопрос особенно остро встает, когда успешные ИТ-предприниматели выходят на зарубежные рынки. Они сталкиваются с колоссальной разницей между нормами регистрации патентных прав, действующими в России, и практикой других стран. Попытки зарегистрировать права могут привести к утечке реализованных идей. Подобные прецеденты уже случались, заявил Замир Шухов.

Ответственность за защиту прав на технологический или творческий продукт целиком лежит на правообладателе, решившем отдать его под залог, полагает Сергей Матвеев: "Заемщик обязуется сохранить стоимость объекта. То есть не просто произвести технологический продукт, а продолжать вкладываться в улучшения его характеристик, исследования и разработки. Только в таком случае интеллектуальная собственность сохранит свою стоимость".

Снять основные барьеры для повышения инвестиционной привлекательности креативной продукции мешает и отсутствие четко сформулированных бизнес-планов со стороны предпринимателей. Заинтересовать инвестора может только качественно проработанный проект. Однако зачастую предложения не соответствуют требованиям. Оформить проект для презентации инвестору могут помочь специальные консультационные центры или образовательные программы для начинающих бизнесменов, пояснила основатель и управляющий партнер креативного агентства полного цикла DPG Russia Алена Кремер. Чтобы заинтересовать инвестора, команде проекта следует обладать целым комплексом современных компетенций, в том числе в сферах финансов и технологий. По ее мнению, одним из таких решений может стать создание аналога Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив - только с акцентом на потребности креативного бизнеса.

Организаторами форума IPQuorum 2021: Tech for Content выступали - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума - Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Форум прошел при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".