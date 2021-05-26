Для биткоина наступил черный день, криптовалюта потеряла в цене около 30%, за ним устремились почти все основные конкуренты. Его стоимость рухнула ниже 35 тысяч долл.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Иван Черноусов

При этом производство биткоина обходится все дороже. Его мировая добыча потребляет больше электричества, чем Аргентина, Малайзия или Швеция, по данным Кембриджского индекса потребления энергии.

Илон Маск уже заявил о том, что Tesla прекратила прием оплаты электромобилей в биткоинах, пока криптовалюта не "перейдет на более устойчивую энергию", пишет CNBC.

Для добычи криптовалюты используются видеокарты. "Одна видеокарта потребляет от 70 до 300 Вт энергии, - говорит Алексей Берилло, редактор портала iXBT.com. - Итоговая мощность целиком зависит от добываемой криптовалюты".

Стандартная "ферма" (компьютер, добывающий криптовалюту и состоящий из нескольких видеокарт, объединенных в кластер), включающая шесть видеокарт, потребляет примерно 1 кВт энергии, это 1000 Вт. "Для сравнения: пылесос или фен потребляют около 2000 Вт. С той разницей что майнинговое оборудование работает 24 часа в сутки", - объясняет автор фильма Crypto Rush Лилиана Пертенава.

Для более масштабных коммерческих установок, где люди могут иметь много таких устройств на крупных электростанциях и добывать биткоин в больших количествах, потребление электроэнергии сравнимо с классическими дата-центрами, на которых работают Instagram, Netflix и другие массовые облачные сервисы.

Кроме компьютера, состоящего из нескольких видеокарт, для добычи цифровой валюты используются ASIC-майнеры. Эти устройства заточены под добычу одной криптовалюты и их нельзя "перенастроить" на другие. Тем не менее среди майнеров они тоже очень популярны и потребляют большое количество электроэнергии. "Отдельно взятый ASIC-майнер, например Antminer T9, использующийся для добычи биткоина, потребляет около 40 кВт*ч энергии в сутки", - говорит Ефим Казанцев, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Чаще всего майнеры располагают оборудование в квартире, но это может быть и гараж, и арендованный склад, и дата-центр. "Специализированные дата-центры предлагают арендовать у них место для своего майнингового оборудования. Все зависит от масштаба, амбиций и финансовых возможностей майнера. Есть даже проекты, предлагающие грузовые контейнеры, специально оборудованные под размещение майнеров. Такие контейнеры можно перевезти туда, где есть дешевое электричество, поставить на любую ровную площадку и сразу же начинать майнить", - добавляет Казанцев.

Майнинг в текущих масштабах - варварство и трата ценных вычислительных ресурсов, которые можно было бы направить на научные исследования, поиск новых химических соединений, обучение нейросетей. "Даже использование в 3D-играх и VR было бы полезней, - полагает преподаватель Moscow Digital School Сергей Прилуцкий. - Очень жду появления новых алгоритмов, с которыми майнинговые мощности выполняли бы какую-то полезную для человечества работу, а не просто перебирали криптографические хеши. В этом случае майнеры были бы неубиваемым распределенным суперкомпьютером для важных научных задач. Возможно, текущая ситуация - первые шаги к этому".

Из-за майнинга страдают и любители видеоигр. Новые флагманские видеокарты можно найти по ценам, в несколько раз превышающим рекомендуемые. Например, официальная цена графического адаптера NVIDIA RTX 3080 составляет 64 тыс. руб. В то же время в продаже по таким ценам ее не найти - на "Яндекс.Маркет" цена на эту модель начинается от 300 тыс. руб. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит признаков нарушений на этом рынке. Анализ службы показал, что причиной повышения цен на видеокарты может быть рост спроса на них, вызванным изменением курса криптовалют, а также глобальным дефицитом видеокарт на товарном рынке. Каких-либо связей между продавцами видеокарт выявлено не было. "Не представляется возможным сделать вывод о наличии в действиях хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию видеокарт для компьютеров, признаков нарушения антимонопольного законодательства", - отмечает ФАС (цитата по 3DNews.ru).

Такая ситуация с видеокартами наблюдается не только в России, но и по всему миру - к ее решению уже подключились сами производители графических адаптеров. Например, NVIDIA заявила, что к концу года выпустит специальную серию видеокарт, в которой мощность добычи криптовалют будет ограничена.