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26.05.2021 14:44
Рубрика: Общество

Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"

Текст: Мария Набиркина
В этом году ЕГЭ по информатике впервые будут сдавать на компьютерах. Проверять ответы тоже будет машина. Формат новый, но долгожданный: писать команды для компьютера на бумаге - прошлый век. Но чтобы к 11 классу школьники пришли супер-подготовленными и экзамен не был для них "неожиданностью", готовиться надо гораздо раньше. 
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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- Информатику необходимо изучать непрерывно, начиная с начальной школы, - говорит Екатерина Лавренова, директор Института цифрового образования МГПУ. - Сегодняшнее обязательное обучение информатике по одному академическому часу в неделю с 7-го по 9-й классы явно запаздывает. Понятий, которые необходимо освоить школьникам в области информатики, становится все больше в связи с развитием технологий. Тут и большие данные, и искусственный интеллект, и 3D-моделирование, виртуальная реальность, кибербезопасность. Конечно, уже в "началке" необходимо формировать информационную культуру в рамках самостоятельного предмета "Информатика".

С Еленой Владимировной согласен и руководитель продукта "Информатика" от Яндекс.Учебника Влад Степанов.

- Азы информатики, действительно, можно начинать учить в начальной школе, - говорит эксперт. - Взаимодействие с информационными системами сейчас начинается с довольно малого возраста. В первом-втором классе дети уже спокойно пользуются домашним компьютером, смартфоном родителей и чувствуют себя совершенно свободно.

Но если посмотреть глубже, то информатика - история про то, как осознанно решать свои задачи с помощью цифровых инструментов. По мнению Степанова, школьники примерно с 7 класса начинают часто сталкиваться с ситуациями, в которых это может пригодиться.

Поэтому Яндекс.Учебник уже второй год вкладывается в свой новый интерактивный школьный курс по информатике, который включает теорию и практику, покрывает требования школьной программы 7 класса. Все материалы бесплатны и соответствуют ФГОС, курс одобрен экспертами ВШЭ и МФТИ. Сейчас завершается первый год апробации курса в школах 35 регионов России.

О том, как учить информатику интересно и с пользой, "РГ" рассказал Влад Степанов.

Что узнают школьники на курсе информатики?

Влад Степанов: Все самое актуальное: как программировать на Python, как создавать компьютерную графику, пользоваться облачными хранилищами. Все это пригодится в жизни. Изучая прикладной язык программирования, осваивая алгоритмику и развивая цифровые навыки школьники учатся ориентироваться в цифровом мире. Например, отличать фишинговые (мошеннические) сайты от настоящих, грамотно и безопасно использовать пароли, работать "в облаке", редактировать тексты в цифре.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Это курс, который даст базовые навыки жизни в цифровом пространстве на новом современном уровне. Конечно, нет цели сделать каждого программистом. Но в будущем, лет через 20, цифра будет объединять совершенно разные профессии. Но и для будущих программистов курс дает базовые навыки и понимание, где дальше искать информацию о будущей профессии.

Известно, что лучше всего мы воспринимаем новую информацию на конкретных примерах из жизни. Как у вас с этим?

Влад Степанов: Без этого никуда. Нужно понять, как устроены алгоритмы и что такое цикл, как в целом компьютеры обрабатывают данные. Ищем похожее в повседневной жизни. Например, в магазине нужно найти полку, где стоят коробки с игрушками. Ребенок представляет, как он идет вдоль полок - до тех пор, пока не найдет нужную вещь. Нашел - "путешествие" заканчивается. То же самое делает компьютер, "отрабатывая" заданный алгоритм.

Почему вы выбрали для уроков информатики язык Python?

Влад Степанов: Сегодня именно он, согласно разным исследованиям, занимает от первого до третьего места среди современных специалистов, широко используется в индустрии. Плюс это один из основных языков в сфере Data Science (наука о данных). Так ребенку будет удобнее делать следующие шаги в программировании, если он этого захочет. И с этим базовым знанием будет легче учиться в вузе. Например, сегодня в Высшей школе экономики проходит эксперимент: на всех курсах, даже на культурологии и востоковедении, студентов учат работе на Python. Если вдруг в Вышку придет выпускник школы прошедший наш курс, ему будет гораздо проще.

Почему это именно учебник, а не просто "онлайн-курс"? 

Влад Степанов: Здесь есть функция обратной связи и автопроверки заданий. Он рассчитан не только на школьников, но и на учителей. Преподаватели получают в распоряжение современную цифровую платформу, на которой есть и теория, и практические занятия. Для педагогов разработаны самые современные методические рекомендации.

Мы понимаем, что есть учителя, которые уже много лет преподают предмет своим особым образом, устаревшим, но понятным и им, и ученикам. Но сегодня нельзя медлить. В новой ситуации многим педагогам, очевидно, нужна поддержка. Кроме методических рекомендаций и общения с кураторами, по самым сложным темам есть курсы обучения для учителей - например, по программированию и компьютерной графике. Сегодняшние уроки информатики нуждаются в "апгрейде" - это дело принципиальное.

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