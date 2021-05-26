Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"

Польское управление гражданской авиации подтвердило, что самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" не был допущен в воздушное пространство страны. Речь идет о развернутом ранее в воздухе рейсе Минск-Барселона.

"Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС, а Польша является пограничной страной с Беларусью", - заявили в регуляторе, слова которого приводит РИА Новости.

Позднее пресс-секретарь польского агентства воздушного судоходства Павел Лукашевич в беседе с ТАСС заявил, что Польша ничего не запрещала, приведя в доказательство тот факт, что другой самолет этой авиакомпании из Минска приземлился ранее в варшавском аэропорту.