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26.05.2021 15:59
Рубрика: В мире

Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"

Польское управление гражданской авиации подтвердило, что самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" не был допущен в воздушное пространство страны. Речь идет о развернутом ранее в воздухе рейсе Минск-Барселона.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство ЕС, а Польша является пограничной страной с Беларусью", - заявили в регуляторе, слова которого приводит РИА Новости.

Позднее пресс-секретарь польского агентства воздушного судоходства Павел Лукашевич в беседе с ТАСС заявил, что Польша ничего не запрещала, приведя в доказательство тот факт, что другой самолет этой авиакомпании из Минска приземлился ранее в варшавском аэропорту.

В мире Европа Польша

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