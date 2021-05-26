Получить статус индивидуального предпринимателя станет проще

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ, в частности, исключает требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов.

Согласно новым правилам, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица или ИП, обязан самостоятельно представлять необходимые данные в регистрирующий орган. Документы должны быть переданы в электронной форме с усиленной квалифицированной подписью нотариуса.

Ранее аналитики проекта API Контур.Фокуса определили наиболее популярные среди ИП в России сферы бизнеса. Так, наибольший рост по числу зарегистрированных за последние три года показала IT-сфера - плюс 36%. Кроме того, число предпринимателей увеличилось в сфере недвижимости (+ 13,09%) и торговле продуктами питания (+ 11,86%).

Меньше всего среди ИП стало предпринимателей, которые указывают в качестве основного вида деятельности "прочие персональные услуги" (химчистки, парикмахерские, салоны красоты и так далее). Их количество сократилось на 22,06%.

Больше всего ИП зарегистрировано в Москве (почти 330 тыс.) и Московской области (244, 4 тыс.). Затем идут Краснодарский край (чуть более 200 тыс.) и Санкт-Петербург (166 тыс.).