Посольство Чехии в Москве уволит до конца мая 79 россиян

Работающие в чешском посольстве в Москве граждане России получили извещения об увольнении. Под сокращение попали 79 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. Подчеркивается, что в соответствии с решением российской стороны в посольстве продолжат трудиться 19 человек, имеющих гражданство РФ.

Напомним, в середине апреля Прага выслала из страны 18 сотрудников посольства России. Другие сотрудники дипмиссии покинут Чехию 29 и 31 мая. Для них будут организованы специальные авиарейсы. Всего же до конца мая численность российского посольства в столице Чехии сократится на 35 дипломатов. Также уволены 46 россиян - административно-технический персонал.