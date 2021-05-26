Посольство проверяет данные о задержании во Франции выходцев из РФ

Российские дипломаты во Франции проверяют появившиеся в СМИ сведения о том, что в этой стране задержали "четверых выходцев из РФ".

"Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено", - приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы посольства Сергея Паринова.

Ранее AFP со ссылкой на источники в правоохранительной системе сообщило, что четверых выходцев из РФ задержали в Страсбурге в рамках расследования Национальной антитеррористической прокуратуры Франции. Отдельно отмечалось, что троим из задержанных от 16 до 18 лет.