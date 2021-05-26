К 1 июля 2021 года российское правительство по поручению Владимира Путина должно разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми. Как считает член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева, разрабатываться эти меры должны при активном участии родителей, детей и молодежи. Словом, тех, кому они адресованы. На вопросы "РГ" о том, что считает важным предусмотреть общественница, Светлана Разворотнева рассказала "Российской газете".

Светлана Разворотнева считает, что поддержку нужно оказывать в том числе семьям со старшеклассниками и студентами. Фото: Михаил Синицын

Светлана Викторовна, как вы намерены определять, какие меры поддержки семей наиболее эффективны?

Светлана Разворотнева: Я провела целую серию "круглых столов" с общественными организациями, объединяющими многодетных и родителей детей-инвалидов, чтобы расставить приоритеты в решении этой проблемы. В минувший понедельник, например, встречалась со столичными студентами и школьниками. Мы провели настоящий мозговой штурм, ребята выдвинули ряд интересных предложений. Студенты и старшие школьники, в основном совершеннолетние.

Почему же вас интересует их мнение, когда речь идет о детях?

Светлана Разворотнева: Дело в том, что многие меры поддержки, даже в таком богатом регионе, как Москва, рассчитаны на детей до 14 лет. Но у родителей детей-старшеклассников и студентов гораздо больше расходов. Самой критичной для многих из них является плата за учебу в средних и высших учебных заведениях. Ведь количество бюджетных мест ограничено.

Я уверена, что проблемы и потребности и этих семей должны найти отражение в комплексе мер, направленных на поддержку семьи.

А что думает сама учащаяся молодежь? О какой помощи просит?

Светлана Разворотнева: Ребята предлагают усилить профориентацию в школах, увеличить в районах количество мест для бесплатных занятий спортом и творчеством, уравнять в праве на льготы студентов очников и заочников. Говорят они так же о необходимости психологической поддержки и компенсации средств, потраченных их семьями на приобретение гаджетов, необходимых для дистанционного обучения в период пандемии. Но больше всего их беспокоит потеря качества в обучении при необходимости сочетать учебу с работой и, конечно, дальнейшие перспективы трудоустройства по профессии.

Вы согласны с ними?

Светлана Разворотнева: Безусловно. Я предлагаю ввести в столице собственный, наивысший стандарт поддержки семей с детьми и молодежи и затем ретранслировать его в регионы. Принятие решения о рождении детей зависит от многих факторов. Например, от уверенности родителей в том, смогут ли они выучить детей. Для решения этой проблемы необходимо увеличивать количество целевых мест в вузах и ссузах, чтобы студенты-москвичи могли бесплатно получить образование. Целевые места - это залог качественного обучения, содержательной практики для студентов. И в то же время решение проблемы трудоустройства после окончания учебы. В ходе обсуждения дополнили эту идею, в частности предложив создать единый общедоступный реестр предприятий, готовых предлагать целевые места для выпускников.

Что еще в рамках столичного стандарта поддержки семей по-вашемуь можно сделать?

Светлана Разворотнева: Необходимо ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей. Кроме того, я полагаю, что было бы полезно возродить в школах учебно-производственные комбинаты. В своевремя они не только помогали в профориентации, но и давали возможность получить школьникам реальную рабочую профессию.

Считаю необходимым вернуть в школы бесплатную продленку, а детям до 14 лет предоставить бесплатный ежегодный отдых или компенсацию за него

Необходимо, на мой взгляд, так же обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, а в школы вернуть бесплатную продленку, гарантировать бесплатный проезд до мест учебы детей. Детям до 14 лет нужно предоставить бесплатный ежегодный отдых или компенсацию за него.

Предлагаю так же развернуть в стране массовую программу создания наемного жилья и ввести субсидии на его съем. Это позволит решить жилищные проблемы людей, не имеющих возможности взять ипотеку.

Считаю, что эти меры помогут сделать жизнь россиян более стабильной и комфортной.