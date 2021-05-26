Премьер Беларуси опроверг прогнозы Запада о падении экономики страны

Белорусская экономика, констатирует премьер-министр Роман Головченко, продолжает устойчивое развитие, "опровергая прогнозистов из западных агентств", и набирает неплохой темп.

Эти выводы глава белорусского кабинета министров сделал, основываясь на данных статистики за истекшие четыре месяца, информирует БЕЛТА. Темп роста валового внутреннего продукта, отметил он, "составил 102,5 процента к уровню прошлого года". Обеспечен высокий рост объемов промышленного производства - 111 процентов при минимальном уровне складских запасов. Значительно улучшились, по оценке правительства, и финансовые результаты работы предприятий реального сектора экономики.

Сохранена, подчеркнул премьер, устойчивость и во внешнем секторе: высокими темпами растет экспорт национальной продукции. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Оно составило более $800 млн. Этот показатель Головченко назвал рекордным за последние десять лет. Значительно, по его словам, улучшились финансовые результаты работы предприятий реального сектора экономики. "Чистая прибыль превысила 3,3 млрд белорусских рублей против чистых убытков в первом квартале прошлого года, а те организации, которые до сих пор сохраняют убыточность, общая сумма их убытка сократилась более чем в десять раз", - отметил премьер.

Особый акцент он сделал на решение исполнительной властью всех социальных задач государства. На фоне оживления экономики почти 13 тысяч человек трудоустроены на новые рабочие места. В этой связи Головченко уточнил, что "за истекший период доходы населения в реальном выражении выросли почти на три процента, а заработная плата - на шесть процентов, пенсии - на 2,7 процента".

Но эти результаты, заявил премьер, очень не нравятся тем, кто, потерпев неудачу в попытках уличного блицкрига, сделал ставку на разрушение экономики и падение жизненного уровня населения. Их цель была простая - "отрезав от западных финансовых ресурсов, через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов. И тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны". Но этот план не удался. Приток валюты в банки на протяжении всего периода этого года больше, чем отток. "А золотовалютные резервы только за апрель выросли на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд".

Тогда Запад, напомнил Головченко, решил форсировать санкционный удар. На этот раз мишенью должны были стать предприятия. Поэтому "правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер, который будет весьма болезненным для стран, занявших откровенно враждебную позицию, - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - предупредил он.

Правда, пояснил премьер, правительство отдает себе отчет в том, что санкции не будут безболезненными. Но суверенитет и независимость никогда не давались легко. "За них надо бороться и быть готовым к трудностям", - заявил он, напомнив в этой связи, что абсолютно все сценарии цветных революций последнего десятилетия, от Туниса до Украины, заканчивались резким падением уровня жизни, кровавым переделом собственности, сползанием в долговую яму. "И фактическим переходом под внешнее управление. Таков итог насильственной демократизации, платить за который всегда вынуждены простые люди", - заключил глава кабинета министров РБ.