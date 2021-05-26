Президент подписал закон о возможности получения нескольких квалификаций

Теперь федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) могут разрабатываться не только по профессиям и специальностям, но и по укрупненным группам, в том числе по областям профессиональной деятельности. Это касается как высшего, так и среднего профобразования.

Что важно? Образовательные программы для вузов и колледжей в части профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе профстандартов. В рамках обучения можно будет получить сразу несколько квалификаций.

Кроме того, закон обязывает университеты разрабатывать образовательные программы только в соответствии с ФГОС.

Еще одна норма закона определяет порядок применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Теперь он будет устанавливаться правительством РФ. Раньше это право было закреплено за Минобрнауки по согласованию с Минпросвещения.

Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 сентября 2021 года. Основные профессиональные образовательные программы необходимо будет привести в соответствие с ними не позднее сентября 2022 года.

Напомним, ранее в Министерстве просвещения "Российской газете" рассказали, что планируется сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования: многие программы будут объединены или трансформированы. Появятся "короткие" программы, которые можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу "конструктора".