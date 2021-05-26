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Текст:   Татьяна Замахина 
11:29 26.05.2021

Принят закон об ответственности за нарушения при расчете оплаты "коммуналки"

Госдума приняла закон, который устанавливает ответственность за нарушение порядка расчета оплаты коммунальных услуг в частных жилых домах.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Речь о наказании для исполнителей коммунальных услуг. Они должны будут ответить за нарушения порядка расчета платы, которые повлекли необоснованное увеличение ее размера.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В Жилищном кодексе уже предусмотрена такая ответственность перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Исполнитель должен уплатить жильцам штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить. Однако ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома законодательством не урегулирована. Новый закон ликвидирует этот "пробел".

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