Принят закон об ответственности за нарушения при расчете оплаты "коммуналки"

Речь о наказании для исполнителей коммунальных услуг. Они должны будут ответить за нарушения порядка расчета платы, которые повлекли необоснованное увеличение ее размера.

В Жилищном кодексе уже предусмотрена такая ответственность перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилья. Исполнитель должен уплатить жильцам штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить. Однако ответственность исполнителя услуги за аналогичное нарушение перед собственниками жилого дома законодательством не урегулирована. Новый закон ликвидирует этот "пробел".