Пушков: Зарубежные интернет-компании не заинтересованы в уходе из РФ

Крупные интернет-компании не заинтересованы в уходе из России с сотнями миллионов пользователей интернета. Такой шаг стал бы для них имиджевым ударом, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в среду на итоговой коллегии Роскомнадзора.

"Потеря российского сегмента глобального рынка для интернет-сетей стала бы большим ударом, и не только с точки зрения потери конкретных доходов, это будет колоссальный имиджевый удар", - сказал он.

Пушков отметил, что это один из мифов, которые были развенчаны в последнее время. Мировые ИТ-гиганты заинтересованы в российском рынке. Подобным примером стала Австралия, поставившая для Facebook и других международных технических корпораций жесткие условия для продолжения деятельности в стране.

По мнению сенатора, России следует идти до конца, если даже интернет-компании пойдут на обострение конфликта, так как те обязаны соблюдать законодательство страны. При этом он отметил, что такое противостояние - не цель нашей страны. Задача России - защита суверенитета, считает он.