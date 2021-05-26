Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч

Чтобы выйти на уровень занятости, который был до пандемии, нужно еще 700 тысяч человек рабочей силы. Об этом президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по экономическим вопросам. Кроме того, он подчеркнул, что восстановление уровня доходов граждан должно быть приоритетом.

Президент напомнил, что в прошлом году фиксировался спад в этой сфере, но теперь идет восстановление, и эту тенденцию он назвал устойчивой. Численность занятых в российской экономике уже выросла на 1 млн 200 тыс. человек. "Нужно увеличить ее еще как минимум на 700 тыс., чтобы выйти на уровень 2019 года", - уточнил глава государства, напомнив, что это задача, поставленная перед кабмином.

Для сравнения - в прошлом августе безработица в России была на пиковом значении и составляла 6,4%, а в апреле текущего года ее уровень уже сократился до 5,2%. Допандемийный ориентир - 4,7%. Таков был данный показатель в 2019 году.

Наряду с восстановлением уровня занятости необходимо добиться перехода к росту реальных доходов граждан, подчеркнул Владимир Путин. "Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", - сказал глава государства. В этой сфере он призвал работать в тесном контакте с бизнесом.