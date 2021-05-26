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26.05.2021 21:21
Рубрика: Власть

Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию

Задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию, были выполнены на 99,8%, это хороший показатель. Об этом заявил президент России Владимир Путин с руководством Минобороны и ОПК по вопросам гособоронзаказа.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил планы развития Вооруженных сил

- Важно и впредь четко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства, - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин предложил на совещании обсудить вопросы, связанные с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных Сил с использованием космических систем и комплексов.

Также речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах и роботизированной технике.

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