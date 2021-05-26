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26.05.2021 14:37
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми

Текст: Ольга Игнатова
Новые меры поддержки вводятся для семей с детьми и одиноких женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Соответствующий закон сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Как пояснили "Российской газете" в минтруде, при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома

Обратиться за пособием смогут женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации и вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности. При этом среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 6351 рубль. Мера заработает с 1 июля нынешнего года.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребенка находятся в разводе, при этом​ судом назначены алименты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет составлять 5650 рублей. Такая мера поддержки станет доступна также с 1 июля.

С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Назначение и выплату пособий​ будет осуществлять Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически. Но нужно будет подать заявление. Заполнить его можно будет на портале госуслуг или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.

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