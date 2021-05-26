Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для иностранцев вне зависимости от визовой политики других государств в отношении россиян.

Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, на какой срок выдают визы страны их гражданства. Это и имеется ввиду под формулировкой о принципе взаимности.

Документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.