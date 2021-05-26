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26.05.2021 15:05
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности

Текст: Василий Кошкин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для иностранцев вне зависимости от визовой политики других государств в отношении россиян.

Фото: iStock
Иностранным туристам выдадут визу в РФ при наличии брони в гостинице

Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, на какой срок выдают визы страны их гражданства. Это и имеется ввиду под формулировкой о принципе взаимности.

Документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Туризм Президент

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