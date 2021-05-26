Новости

Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах 13:34
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair 13:31
Роскомнадзор назвал самые популярные соцсети в России 13:28
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
СМИ: Конте уйдет из "Интера" и возглавит "Реал" 13:17
В Москве пройдет фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение" 13:09
В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров 13:04
В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции 13:03
Власти Ялты изъяли с улиц города 350 самокатов 13:03
Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы" 13:02
Пошлина на экспорт из РФ лома черных металлов составит не менее 70 евро 12:59
Еврокомиссия закроет в Брюсселе половину офисных зданий к 2030 году 12:53
В Вологде подросток получил ожоги после удара током на крыше поезда 12:52
Путин упростил порядок регистрации ИП 12:48
Пушков: Зарубежные интернет-компании не заинтересованы в уходе из РФ 12:38
Дипломаты эвакуируют граждан России и стран СНГ из сектора Газа 12:37
Решетников: Восстановление российской экономики идет лучше ожиданий 12:33
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 12:33
УЕФА может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов 12:31
Украина до октября запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси 12:29
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12:24
Дольщики из шести регионов получат квартиры или компенсации 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 12:48
Рубрика: Экономика

Путин упростил порядок регистрации ИП

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей/РИА Новости Фото: Алексей/РИА Новости
Фото: Алексей/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Названы наиболее популярные среди ИП сферы бизнеса

Документ, в частности, исключает требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов.

Согласно новым правилам, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица или ИП, обязан представлять необходимые данные в регистрирующий орган.

Документы должны быть переданы в электронной форме с усиленной квалифицированной подписью нотариуса.

Экономика Бизнес Малый бизнес Власть Работа власти Госуправление Президент Комментарии к документам Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов