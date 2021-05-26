Путин упростил порядок регистрации ИП

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Документ, в частности, исключает требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов.

Согласно новым правилам, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица или ИП, обязан представлять необходимые данные в регистрирующий орган.

Документы должны быть переданы в электронной форме с усиленной квалифицированной подписью нотариуса.