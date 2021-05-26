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26.05.2021 18:33
Рубрика: Власть

Путин назвал обязательную вакцинацию нецелесообразной

Текст: Кира Латухина
Обязательная вакцинация нецелесообразна и вводить ее нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Граждане должны сами осознать эту необходимость", - убежден он.

Нужно сформировать коллективный иммунитет от коронавируса, и самый правильный и цивилизованный способ решить эту задачу - об этом говорят специалисты во всем мире - это широкая вакцинация, подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер - тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее", - перечислил президент.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - повторил свою позицию Путин. "Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов", - считает он.

Президент еще раз обратился ко всем гражданам: "Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это показывает практика уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия". Специалисты на основе практики многомиллионного уже применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к серьезным осложнениям, но реально и надежно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни, подчеркнул он.

У специалистов, ученых есть надежные, обоснованные сведения на этот счет, сказал Путин. "Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к ним", - призвал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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