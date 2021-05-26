Новости

МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair 16:48
Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах 16:24
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных 16:19
Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому 16:18
Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости 16:15
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа" 15:59
Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии 15:56
Сборная России объявила состав на матч против Дании 15:55
ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой 15:52
Еврокомиссия к 2030 году сократит количество рабочих зданий с 50 до 25 15:34
Правительство Словакии одобрило использование вакцины "Спутник V" 15:32
В Москве откроются шесть детских лагерей 15:25
В Петербурге за сдачу электросамокатов в аренду возбудили уголовное дело 15:22
Вирусолог оценил, насколько безопасны российские вакцины от COVID-19 15:19
Сын актрисы Татьяны Проценко рассказал о последних днях ее жизни 15:14
Российские военные делятся с коллегами опытом гуманитарного разминирования 15:07
Путин подписал закон о выдаче виз без принципа взаимности 15:05
Песков назвал интернет параллельным миром 15:01
Врач сравнил иммунитет у привившихся и переболевших COVID-19 14:53
В Туле на приемную мать завели дело о пытках подростка 14:52
Умер актер Сэмюэл Райт, краб Себастьян из диснеевской "Русалочки" 14:51
"Роскосмос" опубликовал уникальный снимок Суперлуния 14:48
Умерла звезда культового слэшера "Спящий лагерь" Дэзри Гулд 14:41
Путин и Лукашенко встретятся 28 мая 14:40
В Москве резко похолодает к выходным 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 15:56
Рубрика: Происшествия

Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии

Текст: Иван Егоров

Пресненский суд Москвы признал виновным в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Лела Кокая, дело Волчека рассматривалось в особом порядке судопроизводства, то есть без исследования доказательств.

Фото: iStock
Госдума проголосовала за изъятие средств коррупционеров

После оглашения вердикта Волчека взяли под стражу в зале суда. Второй фигурант дела, бизнесмен Зураб Плиев, дело которого будет слушаться в Пресненском суде, тоже признал вину и заключил сделку с правосудием, его также ждет особый порядок рассмотрения.

В свою очередь в прокуратуре Москвы корреспонденту "РГ" сообщили, что в период с января по апрель 2020 года Волчек вместе с Плиевым сообщили своему знакомому о якобы возбужденном уголовном деле. Они пообещали ему решить вопрос со следствием, но взамен попросили 300 тысяч евро и часы Patek Philippe стоимостью более 7,5 млн рублей. Все это они обещали передать следователю, но на самом деле собирались оставить себе. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, передача первого транша в 8 млн рублей проходила под контролем оперативников. После передачи денег в Москве был задержан Плиев, а потом в Санкт-Петербурге - Волчек.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Москва Прокуратура Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Правительство Словакии одобрило использование вакцины "Спутник V"
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму