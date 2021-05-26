Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии

Пресненский суд Москвы признал виновным в покушении на мошенничество и приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Лела Кокая, дело Волчека рассматривалось в особом порядке судопроизводства, то есть без исследования доказательств.

После оглашения вердикта Волчека взяли под стражу в зале суда. Второй фигурант дела, бизнесмен Зураб Плиев, дело которого будет слушаться в Пресненском суде, тоже признал вину и заключил сделку с правосудием, его также ждет особый порядок рассмотрения.

В свою очередь в прокуратуре Москвы корреспонденту "РГ" сообщили, что в период с января по апрель 2020 года Волчек вместе с Плиевым сообщили своему знакомому о якобы возбужденном уголовном деле. Они пообещали ему решить вопрос со следствием, но взамен попросили 300 тысяч евро и часы Patek Philippe стоимостью более 7,5 млн рублей. Все это они обещали передать следователю, но на самом деле собирались оставить себе. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, передача первого транша в 8 млн рублей проходила под контролем оперативников. После передачи денег в Москве был задержан Плиев, а потом в Санкт-Петербурге - Волчек.