Как пройти диспансеризацию в столичных парках

Москвичи, прогуливаясь в парках, могут заодно бесплатно проверить свое здоровье. Там работают 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых, например, можно сдать кровь, сделать ЭКГ или УЗИ. Как пройти обследование и что для этого нужно, узнал корреспондент "РГ".





Клиника на выезде

Впервые "здоровые" павильоны в качестве эксперимента появились в московских парках в 2019 году. Мобильные поликлиники в общей сложности проработали 124 дня - с 3 июня до 6 октября. За это время медосмотры прошли 430 тысяч человек (67 процентов - женщины, а 33 процента - мужчины). В этом году павильоны возобновили работу 11 мая. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, они будут открыты до конца лета. В случае теплой погоды - продолжат работу и ранней осенью. Павильоны работают каждый день с 8.00 до 20.00. Пациентов принимают врачи поликлиник. Чтобы пройти обследование, нужно предъявить паспорт, водительские права или социальную карту москвича. Здесь же можно прикрепиться к поликлинике, для этого нужно захватить с собой полис ОМС. Предварительная запись не нужна.

Павильоны, отметила Ракова, укомплектованы новым оборудованием, включая аппараты УЗИ и спирографы. По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, цифровые электрокардиографы оснащены функцией авторасшифровки, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта.

В мобильных поликлиниках примерно за час можно сдать более 10 исследований. Например, сделать экспресс-анализ на сахар и холестерин, измерить внутриглазное давление, определить индекс массы тела. Мужчины от 40 лет могут пройти ПСА-тест - он помогает определить риск развития рака предстательной железы. А женщины до 39 лет могут сделать УЗИ молочных желез. Здесь же, в парках, желающие могут привиться от коронавирусной инфекции.

Результаты обследования, уточнила Анастасия Ракова, приходят в течение суток. "Они загружаются в электронную медкарту, - объяснила она. - В случае каких-то отклонений поступит звонок от врачей телемедицинского центра. Они проинформируют о возможных проблемах, запишут на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам в больницах и поликлиниках, а также будут на связи до постановки диагноза и начала лечения. Если отклонений нет, то придет информация, что вы закончили диспансеризацию и у вас со здоровьем все хорошо".

По мнению Раковой, любую болезнь все же легче предотвратить, чем потом лечить. "Поэтому важно, чтобы горожане ответственно относились к своему здоровью, - говорит она. - Нужно ходить к врачам регулярно, а не только когда заболел". По данным депздрава, 40 процентов москвичей, прикрепленных к городским поликлиникам, ни разу в них не были. Причем две трети из них - это мужчины трудоспособного возраста. Кстати, в летних павильонах они появляются чаще.

Летние павильоны действительно востребованы, подтверждает главный врач городской поликлиники N 2 Наталья Шиндряева. "Поток посетителей равномерен в течение всего дня, у нас это обусловлено локацией, - рассказала она "РГ". - Мы базируемся около метро "Чертановская", где рядом находится большой жилой массив". К тому же в прошлом году многие соблюдали режим самоизоляции и не могли пройти диспансеризацию, объясняет Шиндряева. Павильон, добавила она, посещают все возрастные группы. Пациентов в мобильной клинике принимают минимум два врача общей практики, от трех до пяти медицинских сестер, врач УЗИ, акушерка и прививочная сестра. По словам главврача, часто у пациентов выявляются сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, а также диагностируется инсулинорезистентность.

Спорт в помощь

У павильонов "Здоровая Москва" по выходным можно посетить и бесплатные тренировки. Инструкторы предлагают освоить скандинавскую ходьбу, йогу, функциональные тренировки, зумбу, стретчинг и воркаут. Правда, нужно заранее записаться. Есть два варианта. Первый - через сайт sportsweekend.ru, второй - в центрах госуслуг "Мои документы". Организаторы рекомендуют надевать удобную одежду и обувь и не забывать инвентарь. К примеру, для йоги понадобится коврик, а для скандинавской ходьбы - трекинговые палки.

Всего организаторы планируют провести почти 2 тысячи занятий на открытом воздухе и в онлайн-формате. Поэтому можно присоединиться к урокам в интернете. Нужно лишь свободное время и любой гаджет, будь то смартфон, планшет или ноутбук. В первую очередь надо подписаться на YouTube-канал Sportsweekend. Именно здесь по будням в семь утра по-прежнему транслируют зарядки длительностью по 15 минут. А по субботам и воскресеньям пользователей приглашают на спортивные мастер-классы. Плюс YouTube-трансляций - видео сохраняются, поэтому в случае чего тренировку легко можно отложить на другое время или любой день.

Кстати

Точка на карте

Узнать адреса павильонов "Здоровая Москва" можно на сайте столичного департамента здравоохранения - mosgorzdrav.ru.