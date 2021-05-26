Как пройти диспансеризацию в столичных парках

Новости

Свыше трех миллионов человек эвакуировали с побережья Индии 07:11
Посольство Чехии в Москве уволит до конца мая 79 россиян 07:00
Во Флориде разбился вертолет 06:47
Японское судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо 06:30
В офисном здании на северо-востоке Китая прогремел взрыв 06:29
Названы наиболее популярные среди ИП сферы бизнеса 06:00
В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло 05:30
В Роспотребнадзоре назвали признак сосудистых осложнений из-за COVID-19 04:59
РЖД сменят концепцию вагонов-ресторанов 04:03
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке 04:00
Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу 03:16
Британская фотомодель умерла на Кипре после прививки AstraZeneca 03:13
Псаки заявила о серьезном отношении Вашингтона к сообщениям об НЛО 02:37
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2" 01:54
В Швейцарии рассказали, почему рады выбору Женевы для саммита РФ и США 00:50
Полное лунное затмнение будет длиться чуть больше 14 минут 00:35
Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры 00:23
В Мехико пустили тестовые поезда по ветке метро, где обрушился мост 00:16
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов 00:05
Архиепископ Афинский высказал сожаление о возникшем расколе в православии 25.05.2021
Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой 25.05.2021
УЕФА возбудил дело в отношении "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 25.05.2021
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда 25.05.2021
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 25.05.2021
Во ВНИИ труда отметили тенденцию к снижению безработицы 25.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 06:24
Рубрика: Общество

Отдыхайте на здоровье

Как пройти диспансеризацию в столичных парках
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 114(8465)
Москвичи, прогуливаясь в парках, могут заодно бесплатно проверить свое здоровье. Там работают 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых, например, можно сдать кровь, сделать ЭКГ или УЗИ. Как пройти обследование и что для этого нужно, узнал корреспондент "РГ".


Клиника на выезде

Впервые "здоровые" павильоны в качестве эксперимента появились в московских парках в 2019 году. Мобильные поликлиники в общей сложности проработали 124 дня - с 3 июня до 6 октября. За это время медосмотры прошли 430 тысяч человек (67 процентов - женщины, а 33 процента - мужчины). В этом году павильоны возобновили работу 11 мая. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, они будут открыты до конца лета. В случае теплой погоды - продолжат работу и ранней осенью. Павильоны работают каждый день с 8.00 до 20.00. Пациентов принимают врачи поликлиник. Чтобы пройти обследование, нужно предъявить паспорт, водительские права или социальную карту москвича. Здесь же можно прикрепиться к поликлинике, для этого нужно захватить с собой полис ОМС. Предварительная запись не нужна.

Фото: РИА Новости
В московских парках начались бесплатные тренировки

Павильоны, отметила Ракова, укомплектованы новым оборудованием, включая аппараты УЗИ и спирографы. По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, цифровые электрокардиографы оснащены функцией авторасшифровки, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта.

В мобильных поликлиниках примерно за час можно сдать более 10 исследований. Например, сделать экспресс-анализ на сахар и холестерин, измерить внутриглазное давление, определить индекс массы тела. Мужчины от 40 лет могут пройти ПСА-тест - он помогает определить риск развития рака предстательной железы. А женщины до 39 лет могут сделать УЗИ молочных желез. Здесь же, в парках, желающие могут привиться от коронавирусной инфекции.

Результаты обследования, уточнила Анастасия Ракова, приходят в течение суток. "Они загружаются в электронную медкарту, - объяснила она. - В случае каких-то отклонений поступит звонок от врачей телемедицинского центра. Они проинформируют о возможных проблемах, запишут на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам в больницах и поликлиниках, а также будут на связи до постановки диагноза и начала лечения. Если отклонений нет, то придет информация, что вы закончили диспансеризацию и у вас со здоровьем все хорошо".

По мнению Раковой, любую болезнь все же легче предотвратить, чем потом лечить. "Поэтому важно, чтобы горожане ответственно относились к своему здоровью, - говорит она. - Нужно ходить к врачам регулярно, а не только когда заболел". По данным депздрава, 40 процентов москвичей, прикрепленных к городским поликлиникам, ни разу в них не были. Причем две трети из них - это мужчины трудоспособного возраста. Кстати, в летних павильонах они появляются чаще.

Летние павильоны действительно востребованы, подтверждает главный врач городской поликлиники N 2 Наталья Шиндряева. "Поток посетителей равномерен в течение всего дня, у нас это обусловлено локацией, - рассказала она "РГ". - Мы базируемся около метро "Чертановская", где рядом находится большой жилой массив". К тому же в прошлом году многие соблюдали режим самоизоляции и не могли пройти диспансеризацию, объясняет Шиндряева. Павильон, добавила она, посещают все возрастные группы. Пациентов в мобильной клинике принимают минимум два врача общей практики, от трех до пяти медицинских сестер, врач УЗИ, акушерка и прививочная сестра. По словам главврача, часто у пациентов выявляются сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, а также диагностируется инсулинорезистентность.

Спорт в помощь

У павильонов "Здоровая Москва" по выходным можно посетить и бесплатные тренировки. Инструкторы предлагают освоить скандинавскую ходьбу, йогу, функциональные тренировки, зумбу, стретчинг и воркаут. Правда, нужно заранее записаться. Есть два варианта. Первый - через сайт sportsweekend.ru, второй - в центрах госуслуг "Мои документы". Организаторы рекомендуют надевать удобную одежду и обувь и не забывать инвентарь. К примеру, для йоги понадобится коврик, а для скандинавской ходьбы - трекинговые палки.

Фото: Сергей Михеев
В каких районах Москвы появятся сезонные велополосы

Всего организаторы планируют провести почти 2 тысячи занятий на открытом воздухе и в онлайн-формате. Поэтому можно присоединиться к урокам в интернете. Нужно лишь свободное время и любой гаджет, будь то смартфон, планшет или ноутбук. В первую очередь надо подписаться на YouTube-канал Sportsweekend. Именно здесь по будням в семь утра по-прежнему транслируют зарядки длительностью по 15 минут. А по субботам и воскресеньям пользователей приглашают на спортивные мастер-классы. Плюс YouTube-трансляций - видео сохраняются, поэтому в случае чего тренировку легко можно отложить на другое время или любой день.

Кстати

Точка на карте

Узнать адреса павильонов "Здоровая Москва" можно на сайте столичного департамента здравоохранения - mosgorzdrav.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Формат встречи Байдена и Путина будет обсуждаться
В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Японское судно столкнулось с российским у берегов Хоккайдо
В Роспотребнадзоре назвали признак сосудистых осложнений из-за COVID-19
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня