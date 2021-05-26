Мемориал "Легендарный Маресьев" открыли в Бологом в честь 105-летия со дня рождения Героя Советского Союза.

В здешних местах в годы Великой Отечественной базировался истребительный полк, где служил прославленный летчик. Оттуда Алексей Петрович 5 апреля 1942 года отправился на то самое задание, которое окончилось беспримерным подвигом и определило его дальнейшую жизнь. В неравном бою с фашистами Маресьев был сбит в небе над валдайскими лесами, при падении повредил ноги, 18 суток полз к линии фронта... После ампутации обеих голеней он не только научился ходить на протезах, но и получил разрешение продолжать полеты. Летом 1943-го он вернулся в военную авиацию, воевал на Курской дуге и в Прибалтике.

Эта история получила всенародную известность благодаря "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого. На ней выросло не одно поколение школьников. В наши дни подвиг Маресьева объединяет города-побратимы Камышин (там летчик родился), Бологое и Валдай.

В Волгоградской области есть два памятника герою. Теперь своим мемориалом обзавелось и Бологое. В комплекс, созданный на деньги меценатов, входят точная копия боевого самолета Як-1 на гранитном постаменте и бронзовая фигура пилота. Под его ногами - символические фронтовые дороги и лучи прожекторов. На памятнике также закреплены гильзы от авиационных пушек и пулеметов, найденных тверскими поисковиками в местах боев подо Ржевом. В одной из гильз запаяна земля из Камышина, Валдая и Бологого.

Кстати, участники Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт" - 2021 обнаружили в Тверской области останки 387 солдат и офицеров Красной армии. Поисковики традиционно работали рядом с деревней Есемово. Именно там шли бои во время Ржевской битвы - одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В очередной экспедиции участвовали более 700 человек из 32 регионов России - представители различных поисковых отрядов, ДОСААФ, Минобороны и Росгвардии. Вахта длилась две недели. Помимо останков, были найдены 34 солдатских медальона. Из них 15 удалось прочитать, установлена связь с родственниками семи бойцов. Экспедиция проводится с 2016 года. Имена красноармейцев, найденных поисковиками, публикуются в новостях группы "Ржев. Калининский фронт" в соцсети "ВКонтакте" (https://vk.com/rzhev.kalinin_front).