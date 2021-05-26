Пока иностранные туристы из-за пандемии в Москве появляются не так часто, гости из регионов стремятся выбирать "незаезженные" маршруты. Красная площадь, Мавзолей и высотки - это все, конечно, хорошо, но всегда хочется чего-то свежего. Именно поэтому появились экскурсии "Москва кинематографическая" - по местам, где снимались известные кинофильмы.

Стоимость такой экскурсии стартует от 2200 руб. с человека. А можно ли самому погулять по лучшим киноадресам? При желании это реально делать хоть каждые выходные, заодно открывая для себя новые уголки любимого города.

"Это май-весельчак..."

Герои Ильи Ильфа и Евгения Петрова прибыли в Москву в поисках клада в конце 1920-х годов. А экранизация Леонида Гайдая датирована 1971-м. За этот полувековой промежуток столица кардинально изменилась, поэтому для съемок натуры 20-х пришлось здорово постараться. Например, одним из первых московских адресов, по которому направились Остап и Киса, было общежитие имени монаха Бертольда ("ну-ну, пошутил, имени Семашко"). Как следует из оригинального текста, этот очаг фанерного быта находился на Сивцевом Вражке. Облик этого переулка ко времени съемок изменился. Поэтому начался поиск "натуры". "Общага" в фильме - это небольшой особняк в Староконюшенном переулке. Этот уголок города находится всего лишь в 10 минутах ходьбы от храма Христа Спасителя и оживленных бульваров. Атмосфера и сегодня примерно та же, что и на Сивцевом Вражке в 20-х. Это двухэтажное здание появилось в Москве одним из первых после пожара 1812 года. Узнать его довольно просто по барельефу с изображением льва над вторым этажом. В XIX веке это был особняк владельцев большого предприятия по производству тканей. А после революции.... В фильме есть замечательная фраза: "Не ва-а-а-а-аше это имущество!" А чье же? Национализированное! Как и следует из фабулы романа, в советские годы особнячок стал "нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком". Правда, в реальности здесь были коммунальные квартиры, а вот в фильме и романе - отдельные помещения у кого с примусами, а у кого - с матрасами и даже женами. И только студент Иванопуло лишними атрибутами не обзаводился и нажил только настоящий скелет.

Шикарная чмара

Эллочка Щукина, хоть и знала всего лишь 30 слов, прекрасно сориентировалась в городе. Если верить книге, она с супругом жила в Варсонофьевском переулке. "Шикарная чмара... Варсонофьевский, дом 17, квартира тоже 17", - говорил по этому поводу беспризорник в фильме. Переулок получил название по древнему Варсонофьевскому монастырю. Дома N 17 там сейчас нет, поэтому где именно жила "людоедка" и ее соседка Фима Собак остается только фантазировать.

А вот один из самых интересных домов нашего кино - Малая Молчановка, 8. Место известно, как "улица, где стоит дом со львами". Именно здесь в фильме Леонида Гайдая жил поэт Никифор Ляпис-Трубецкой. Помните, как его головной убор слетел со стула, который нес беспризорный? Классическую фразу "Тише ты, Гаврила!" Ляпис произносит как раз на фоне скульптур львов. До революции это был доходный дом управляющего крупным рынком Сергея Егоровича Шугаева. А в советское время там уже появились квартиры. Элитное жилье здесь находится и сейчас.

Пора в монастырь

С "доброго" кино переходим на "хулиганистое". Одним из самых лучших фильмов, запечатлевших Москву в 90-е, считается "Брат-2". Почти наизусть многие помнят эпизоды, когда за Volvo с блатным номером Я999МУ гоняются бандиты на джипе и бежевых "Жигулях". Вроде бы как герой Сергея Бодрова не слишком хорошо знал Москву, однако в критический момент сам сел за руль. Кульминация погони разворачивается в хорошо узнаваемом районе, который и за пределами столицы известен как Ивановская горка. Это уникальный архитектурный заповедник, где вблизи шумного центра собран целый ансамбль зданий, построенных еще в средневековье. В кадр погони, а соответственно, и в маршрут нашей прогулки попадает Иоанно-Предтеченский женский монастырь, основанный еще в XV веке. В этот момент бандиты открывают автоматную очередь по Volvo.

А так "Обжещитие имени монаха" выглядит сейчас. Парковка платная: а в остальном - все так же. Фото: Сергей Куксин

- Не оторваться, брат, места мало, - констатирует Данила Багров.

- Оторвемся! Даня, сверни, где потише, а как скажу - тормозни, - четко сориентировался Виктор.

Volvo проносится еще раз по кругу, и мы видим уже тихую улицу Забелина. Это буквально в паре минут ходьбы от метро "Китай-город". Братья направляются в подворотню, дизайн и антураж которой как-то больше соотносится с проходными дворами Санкт-Петербурга. Проехав несколько арок и упершись в тупик, братья открывают пулеметную очередь, и головорезы гибнут. Во двор, где разворачивалась одна из самых драматичных сцен нашего кино, попасть непросто: там сейчас стоит забор. Однако двор все равно хорошо просматривается с улицы.

По этим улицам можно пройти или даже проехать в сопровождении экскурсовода на комфортабельном автобусе. Но, во-первых, это стоит денег, а во-вторых, всю кинематографическую Москву точно не увидишь за один день! Можно составить маршруты на выходные на недели вперед.

Кстати

Где жила Мымра и товарищ Новосельцев?

Место в первой десятке популярных советских фильмов у каждого человека занимает "Служебный роман". Как вы наверняка помните, герои тоже жили в Москве. У персонажей были разные социальные статусы, поэтому и "натура" подбиралась соответственная. Например, героиня Алисы Фрейндлих жила в статусной новостройке на Большой Никитской. Это было самое престижное жилье в центре, именно там и снимали сцену со свиданием в директорской квартире.

"Недотепа, холостяк с двумя детьми" Анатолий Ефремович Новосельцев жил гораздо скромнее. Его дом, судя по кадрам из фильма, находится в районе метро "Достоевская". Именно там он провожает детей в школу и садик, а потом садится на автобус до центра.

Конкретно

Как найти адреса для "кинопрогулки"

Загляните на любопытнейший ресурс в ЖЖ progulkino.livejournal.com. Это интернет-представительство проекта "ПрогулКИНО", где можно найти конкретные адреса из фильмов "Покровские ворота", "Мастер и Маргарита", "Карнавал" и многих других.