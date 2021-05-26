Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей

Столичные риэлторы составили рейтинг самых дорогих съемных однокомнатных квартир. Как сообщает пресс-служба "ИНКОМ-Недвижимость", в лидерах оказались объекты со ставкой 100 тысяч рублей в месяц и выше.

На пятом месте - стильная квартира с дизайнерской отделкой в итальянском стиле, с современной обстановкой и бытовой техникой на улице Гиляровского. Эту студию в 75 квадратных метров хозяин оценил в 90 тысяч рублей в месяц.

В охраняемом ЖК в Гороховском переулке студию, выполненную дизайнером по индивидуальному проекту, оценили в 95 тысяч рублей.

Тройку ценовых лидеров открывает "однушка" на улице Чаянова. Дизайн квартиры выполнен в стиле модерн. Жилая часть и кухня меблированы по самым современным стандартам.

За 110 тысяч рублей можно прожить месяц в "однушке" в двух шагах от метро "Смоленская". А лидером рейтинга стала квартира в "сталинке" на Арбате. Помимо бонусов от обстановки арендатор получит а пользование и современные охранные системы.