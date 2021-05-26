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26.05.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей

Текст: Сергей Бабкин

Столичные риэлторы составили рейтинг самых дорогих съемных однокомнатных квартир. Как сообщает пресс-служба "ИНКОМ-Недвижимость", в лидерах оказались объекты со ставкой 100 тысяч рублей в месяц и выше.

Фото: Jean-philippe WALLET / iStock
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На пятом месте - стильная квартира с дизайнерской отделкой в итальянском стиле, с современной обстановкой и бытовой техникой на улице Гиляровского. Эту студию в 75 квадратных метров хозяин оценил в 90 тысяч рублей в месяц.

В охраняемом ЖК в Гороховском переулке студию, выполненную дизайнером по индивидуальному проекту, оценили в 95 тысяч рублей.

Тройку ценовых лидеров открывает "однушка" на улице Чаянова. Дизайн квартиры выполнен в стиле модерн. Жилая часть и кухня меблированы по самым современным стандартам.

За 110 тысяч рублей можно прожить месяц в "однушке" в двух шагах от метро "Смоленская". А лидером рейтинга стала квартира в "сталинке" на Арбате. Помимо бонусов от обстановки арендатор получит а пользование и современные охранные системы.

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