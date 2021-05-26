Москвичи в 10 раз чаще стали отправлять жалобы на самочувствие с помощью чат-бота

С февраля этого года для горожан работает чат-бот на основе искусственного интеллекта - сервис единой цифровой платформы, который помогает собрать основные жалобы на самочувствие перед приемом врача-терапевта в городской поликлинике. Новый цифровой помощник становится все более популярным: по итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в 10 раз чаще, чем месяцем ранее. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Три месяца назад мы запустили в городских поликлиниках цифрового помощника - чат-бот, который помогает собирать жалобы на самочувствие пациента до приема терапевта. Мы провели масштабную работу по информированию жителей о новом сервисе, и уже сейчас мы видим растущую заинтересованность среди горожан. По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в 10 раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований", - отметила Ракова.

Результаты опроса автоматически передаются в ЕМИАС и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра. Таким образом, благодаря чат-боту во время приема врачи-терапевты тратят меньше времени на сбор жалоб и могут уделять больше внимания пациентам - осмотру, лечению и назначению дополнительных исследований.

Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием ЕМИАС. После того, как пациент записывается на прием, он получает СМС или push-уведомление со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора жалоб и анамнеза. Пользователь вручную в свободной форме указывает свои жалобы, а затем заполняет ответы на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы, конкретизируя симптомы и информацию по своему состоянию. При этом каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема с возможностью дальнейшего редактирования врачом, что существенно сокращает время, необходимое на сбор жалоб и анамнеза.

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. При этом для разработки были привлечены практикующие врачи: они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана и развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий.