Неразборчивый почерк врача на рецептурном бланке больше не придется расшифровывать аптекарям в Белгородской области. С 1 июня в медучреждениях региона откажутся от рукописных рецептов в пользу электронных. При необходимости пациентам будут распечатывать назначения на принтере.

Белгородская область - пока единственный регион страны, где приложение "Электронный рецепт" действует в полном объеме. Федеральные эксперты от цифровизации отметили белгородский опыт как передовой - по рецепту приобретается нужное количество препаратов, эта информация тут же попадает в общую систему, рецепт гасится. Изначально, когда электронный рецепт только начали здесь внедрять, глава областного департамента цифрового развития Евгений Мирошников назвал главный его плюс.

- Я всегда вспоминаю выражение: "Мне врач море прописал", - с улыбкой говорит он. - Электронный рецепт полностью исключает неточности.

Чиновники отмечают, что электронный рецепт позволяет здорово облегчить жизнь и пациентам, и докторам. Не секрет, что значительная часть посетителей поликлиник приходят только за тем, чтобы снова выписать себе необходимые препараты.

- Эти люди могут всю жизнь принимать одно и то же лекарство, и если других назначений у доктора нет, то зачем пациенту тратить время на очередной визит к врачу? Ведь продлить рецепт можно удаленно, с помощью приложения, - говорит Евгений Мирошников.

Медики же уточняют, что понятие "продлить рецепт" - обывательское. На самом деле каждый раз препараты назначают заново, учитывая самочувствие больного человека. Но если у пациента хроническое заболевание, а лекарство ему прекрасно помогает, то выписать рецепт можно и без личной встречи.

Врач вправе отказаться от такого продления, вызвать пациента на прием, назначить дополнительные обследования и анализы. И медики, и сторонники цифровизации здравоохранения подчеркивают: никто не стремится заменить полноценную врачебную работу парой кликов в смартфоне. Однако в некоторых случаях они действительно облегчат жизнь хроническим больным.

На распространенный вопрос о том, как бабушки будут пользоваться смартфоном с приложением, Евгений Мирошников вспоминает историю с социальными проездными. Когда отрывные бумажные талоны заменили на безналичные начисления на банковские карты, страх не справиться у людей старшего возраста тоже был. Но его быстро преодолели, ведь удобство стало очевидным: пожилые люди перестали тратить время на ожидание в душных очередях за пресловутыми талонами. Чиновники уверены, что так будет и с электронными рецептами.

В перспективе в Белгородской области планируют также отрегулировать дистанционную продажу рецептурных лекарств. Для этого введут экспериментальный правовой режим, ведь пока такая услуга в России недоступна: приобрести в онлайн-аптеке можно косметику, уходовые средства и безрецептурные лекарства.

Тем временем

Жители воронежского райцентра Новая Усмань обнаружили на окраине села свалку из просроченных медикаментов: противотуберкулезных вакцин и антиаллергенного препарата. Прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что препараты изъяты, по данным на упаковке установлен производитель, через него будут выяснять, кому поставлялись эти медикаменты. Роспотребнадзор поспешил успокоить население: оказавшаяся на свалке вакцина от туберкулеза содержит мертвые бактерии, заразиться от нее нельзя.