На трех железнодорожных станциях Москвы открылись музейные экспозиции

С 26 мая возобновляют свою работу с соблюдением всех противоэпидемических мер музейные экспозиции на трех железнодорожных станциях: паровозное депо на станции Подмосковная, площадка натурных образцов железнодорожной техники на Рижском вокзале и музей Московской окружной железной дороги на станции Пресня МЦК.

Как отмечает пресс-служба Московской железной дороги, помещения музеев оборудованы рециркуляторами воздуха, вход посетителей только в масках и перчатках, экскурсионная группа не должна превышать 10 человек.

На исторической территории паровозного депо "Подмосковная" расположился комплекс музейных объектов: водонапорная башня, дом начальника станции, веерное депо с поворотным кругом. В экспозиционном зале депо представлена демонстрационная модель "Паровоз в разрезе", которая оснащена цветной подсветкой основных узлов машины. Этот экспонат позволяет понять принцип работы парового двигателя. В настоящее время в паровозном депо восстанавливаются уникальные образцы подвижного состава прошлого века, некоторые из них используются для проведения экскурсий на ретро поезде.

На Рижском вокзале в музее под открытым небом собрано 70 натурных экспонатов железнодорожной техники. Это паровозы, тепловозы, электровозы, салон-вагоны, санитарные вагоны, теплушка, паровозная гидроколонна, действующий макет железнодорожного переезда с УЗП в натуральную величину, отечественные скоростные локомотивы Р200 и "Сокол", который сохранился только в двух экземплярах. Каждый экспонат при этом является образцом инженерной мысли.

Пассажиры МЦК - самого современного вида городского железнодорожного транспорта, и все те, кто интересуется историей развития железнодорожного транспорта, смогут познакомиться с основными вехами строительства Московской окружной железной дороги в музее на Пресне. Сегодня экспозиция музея включает в себя уникальные исторические предметы и мультимедийное оборудование, которые помогают совершить путешествие во времени от идеи создания МОЖД до трансформации дороги в современную транспортную систему - МЦК. Вход в музей по предварительной записи.

Подробная информация о работе экспозиций доступна по ссылке.