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26.05.2021 15:47

Названы новые Почетные граждане Калуги

26 мая состоялось заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть городской казны увеличивается на 110,7 млн. рублей.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Меняется ведомственная структура расходов бюджета. 120 миллионов рублей выделяется на осуществление дорожной деятельности. 28 миллионов рублей будет использовано для обеспечения гражданам льготного проезда в муниципальном общественном транспорте.

Фото: Калужская городская дума
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15 миллионов рублей выделяется на оплату работ по перевозке пассажиров муниципальным общественным транспортом. 20,8 млн. рублей будет направлено на приобретение спортивного оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Волкова.

Был рассмотрен и принят отчет о работе Контрольно-счетной палаты. За 2020 год палатой проверена деятельность 51 объекта, в том числе 25 структурных подразделений органов местного самоуправления, 21 муниципального учреждения и 5 муниципальных предприятий.

"Благодарю за плодотворную работу всех сотрудников Контрольно-счетной палаты. Были выявлены нарушения и недоработки в деятельности муниципальных учреждений, удалось избежать неэффективного расходования бюджетных средств и, в конечном итоге, сэкономить значительные суммы, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Желаю сотрудникам КСП дальнейших профессиональных успехов".

Присвоены наименования двум вновь образованным улицам. Улица в районе Губернского парка, на которой будет осуществляться строительство храма в честь Всемилостивого Спаса, получила название "Новоспасская".  В целях увековечения 300-летия Кузбасса, участок улично-дорожной сети в районе улицы Свободная назван "улица Кемеровская".

В Книгу Почета города Калуги занесен заслуженный строитель России Николай Майоров, работавший в управлении строительства "Калугастрой" с 1960 по 1995 годы. Посмертно в Книгу Почета занесена Алла Горолевич, в 1986 - 2003 гг. возглавлявшая станцию юных техников.

Фото: Калужская городская дума
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"Почетным гражданином города Калуги" стал член совета старейшин Калуги Анатолий Чигирин, с 1992 по 2006 гг. занимавший должность главы администрации Октябрьского округа. Посмертно звание "Почетный гражданин" присвоено Равилю Зайнетдинову, с 1959 по 1986 гг. возглавлявшему Калужский радиоламповый завод и Евстафию Винокурову, заслуженному строителю РСФСР, начальнику управления строительства "Калугастрой" с 1973 по 1986 гг.

Звание "Заслуженный работник" присвоено 41 калужанину: представителям образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности, науки, бизнеса, строительства и транспорта. Знаком городской думы "За личный вклад в развитие Калуги" награжден генеральный директор ООО "ЭЛМАТ" Леонид Меерович.

"Звание "Почетный гражданин" - высшая форма признания заслуг перед Калугой и калужанами. Все, удостоенные сегодня этого высокого звания, добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности, внесли значительный вклад в развитие нашего города и изменили к лучшему жизнь калужан", - резюмировал Юрий Моисеев.

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