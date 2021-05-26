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26.05.2021 17:11
Рубрика: Общество

Под Воронежем найдено массовое захоронение советских военнопленных

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Поисковое объединение "Дон" Фото: Поисковое объединение "Дон"
Фото: Поисковое объединение "Дон"

В ходе начавшейся Вахты Памяти поисковики военно-исторического объединения "Дон" нашли у села Лушникова на западе Воронежской области большую могилу с останками советских военнопленных. Во время войны здесь находился немецкий концлагерь ДУЛАГ-191. По данным поисковиков, в нем погибло более 8,5 тысячи человек.

Фото: youtube.com
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- Это крупнейший из транзитных лагерей, входивших в систему "Берлинки", мы давно его искали, - рассказал руководитель "Дона" Михаил Сегодин.

В 1942-1943 годах гитлеровцы строили на оккупированной территории Воронежской области секретную железную дорогу "Берлинка" для переброски войск к Сталинграду и Кавказу. В работах задействовали военнопленных и местное население - их держали в 17 лагерях, устроенных вдоль маршрута. ДУЛАГ-191 служил перевалочным пунктом: сюда доставляли пленных с Воронежского фронта, из-под Сталинграда, с Кубани. Часть распределяли по лагерям "Берлинки", других эшелонами отправляли на Украину и в Европу.

- Ежедневно в лагерь поступало порядка 800 человек, а 60 умирало. Всего за время существования ДУЛАГ-191 здесь погибло порядка 8,5 тысячи человек, - добавил Сегодин.

Вахта Памяти под Воронежем продлится две недели.

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