В подмосковной Лобне более 1,5 тысячи выпускников девятых и одиннадцатых классов отметили последний звонок традиционным запуском воздушных шаров. Несколько десятков красных, белых и синих шариков взмыли в небо. Это было безумно красиво, однако когда на сайте местной администрации появился пост о последнем звонке с фотографией, в соцсетях его осудили.

Все больше российских городов вводят запрет на развлечения с воздушными шарами. Пока только в виде рекомендаций, но рано или поздно они станут обязательными требованиями, обозначенными в законах. Так уже произошло за рубежом. Фото: Photoxpress

Потому что незадолго до этого депутаты Мособлдумы собирали "круглый стол", на котором призвали жителей отказаться от запуска гелиевых шаров и китайских фонариков на праздниках.

Конец света

О том, сколько проблем может принести безобидный воздушный шарик, журналисты "РГ" знают не понаслышке. Пару лет назад у нас в редакции в разгар рабочего дня случился блекаут. Электричество отключилось на несколько часов, были опасения, что мы не сможем вовремя выпустить газету. Конец света, как потом оказалось, спровоцировала чья-то свадьба. Точнее, фольгированные воздушные шарики, выпущенные молодоженами на выходе из ЗАГСа. Они попали на линию электропередачи и вызвали замыкание, обесточив добрую треть Бегового района Москвы. Кстати, случаи, когда запуск шаров и китайских фонариков приводит к замыканиям и пожарам, не так уж и редки. Один из самых известных - пожар в национальном парке "Красноярские Столбы", где из-за одного фонарика сгорело почти 3,5 гектара леса.

Но даже без пожаров и замыканий шарики-фонарики ведут за собой большие экологические проблемы. "Латекс, из которого делаются шары, разлагается в течение четырех лет при правильной утилизации. Несколько лет требуется и для разложения так называемых биоразлагаемых шаров. Срок разложения капроновой тесьмы, которой перевязываются такие украшения, составляет 100 лет. А фольгированные шары не разлагаются вообще", - объясняет председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Полет выпущенного в небо шара может длиться до 14 часов. После этого он падает на землю латексной тряпочкой. "Ученые уже отнесли воздушные шары к одной из основных угроз животным, птицам, морским черепахам, дельфинам, китам", - продолжает Полякова. Крупные особи проглатывают остатки шаров, мелкие запутываются в шнурах и веревках - и то, и другое приводит к мучительной гибели животных. Если в небо улетают шарики с подсветкой, значит, где-нибудь на землю упадет не только кусочек латекса или фольги, но и батарейка от светодиодов, которая, между прочим, относится к ядовитым отходам II класса опасности. А остатки китайских фонариков представляют собой проволочные каркасы, сгубившие не одну тысячу животных и птиц.

Пока молчит закон

Хотя экологический урон, наносимый шарами, признают многие, законодательного запрещения их запуска до сих пор нет. "Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, запрещен запуск в черте населенных пунктов, а также в радиусе одного километра от лесов воздушных шаров, которые поднимаются при нагревании воздуха с помощью открытого огня", - уточняет Алла Полякова. То есть какие-то правила запуска существуют только для аэростатов, предназначенных для катания людей. Про обычные шарики упоминается лишь в рекомендациях Федеральной аэронавигационной службы РФ, которая еще в 2007 году просила граждан и организации воздержаться от запуска воздушных шаров и китайских фонариков, поскольку они могут представлять угрозу для самолетов, если украшение, например, затянет в реактивный двигатель. Других рычагов воздействия до сих пор нет.

"Какая-то законодательная инициатива в этом отношении, конечно, нужна, - считает председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Елена Гришина. - При этом никто не говорит о том, что нужно вообще запретить воздушные шары. Но было бы неплохо ограничить их запуск в небо".

Постепенно, уверена Гришина, так и случится. В Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Иркутске, Сочи, Петрозаводске и Самаре уже действуют рекомендации местных властей обойтись без запуска шаров и фонариков во время массовых мероприятий в общеобразовательных организациях. Причем в некоторых из этих городов инициатива шла не от чиновников, а от самих школьников, озабоченных экологическим здоровьем своей малой родины. Уже появилось и общероссийское общественное движение "Шары не для неба", представители которого выступают против запуска надувных украшений.

Что взамен?

Рекомендация отказаться от запуска шаров есть теперь и в Московской области. Депутаты направят в администрации муниципалитетов письма с просьбой поддержать эту рекомендацию и попросят школы закрепить отказ от запуска шаров и фонариков в своем уставе. И экоактивисты уверены, что детские и школьные праздники от этого не станут менее интересными и запоминающимися. "Есть масса альтернатив: это и бумажные конфетти, и шоу мыльных пузырей, и лазерные представления, которые, к слову, очень популярны на выпускных. А можно просто вместе посадить цветы или деревья", - говорит экологический консультант, менеджер по устойчивому развитию компании "ЭкоБелок" Кристина Афанасьева. А если вдруг одолеет тоска по шарикам - всегда можно выпустить в небо парочку декоративных голубей.

А как у них?

Шарам сказали "нет"

В Австралии, Великобритании и некоторых штатах США - в частности во Флориде, Теннесси, Коннектикуте и Виргинии - за намеренный запуск надувного шара в небо предусмотрен штраф. А запуск китайских фонариков на своей территории запретили 30 штатов США и некоторые провинции Канады, Аргентина, Австрия, Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Германия, Новая Зеландия и Испания.

Все больше российских городов вводят запрет на развлечения с воздушными шарами. Пока только в виде рекомендаций, но рано или поздно они станут обязательными требованиями, обозначенными в законах. Так уже произошло за рубежом.