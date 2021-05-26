Новый балетный вечер создавался два года назад для солистов Большого театра во главе с Ольгой Смирновой и тогда же был представлен в лондонском театре "Колизеум". Московская премьера оказалась отсроченной из-за пандемии на год, и ее программа в итоге значительно отличалась от первоначальной.

Продюсерская компания MuzArts, до этого известная сольными проектами Светланы Захаровой, впервые получила возможность выйти из тени титульной звезды. Для московского проекта были мобилизованы Уэйн Макгрегор, Алексей Ратманский, Сиди Ларби Шеркауи, Соль Леон и Пол Лайтфут - лидеры современной хореографии, модельеры Тьерри Мюглер и Хусейн Чалаян, а Ольгу Смирнову окружили Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Денис Савин, Артемий Беляков, Якопо Тисси - лучшие силы сегодняшнего Большого театра. При этом четыре спектакля оказались достаточно компактными, чтобы уложиться в необременительные для зрителя два с половиной часа.

Открывает вечер 20-минутный дуэт McGregor+Mugler, созданный специально для этой программы и в Лондоне сыгравший роль ее гвоздя. В Москве серебристо-золотое па-де-де "межгалактических путешественников" с собственными масками-лицами и перышками на конечностях оказалось на разогреве. Если стиль дизайнера в костюмах узнаваем без подписи, то Макгрегора с его изломанными линиями, нечеловеческой энергией и скоростью заподозрить в авторстве этого почти элегического номера сложно.

Такой проблемы не возникает с "Воспоминанием о дорогом месте" на музыку Чайковского, которым вернулся в Москву Алексей Ратманский. Этот номер, поставленный еще в 2012 году в честь юбилея Национального балета Нидерландов, выглядит специально созданным для Ольги Смирновой, Екатерины Крысановой, Артемия Белякова и Якопо Тисси: он позволяет за 15 минут прожить целые жизни, при этом падая в любимые Ратманским эффектные сомнамбулические поддержки и стремительно меняя адажио на аллегро. Таким же знаковым для Вячеслава Лопатина и Анастасии Сташкевич выглядит "Фавн" Сиди Ларби Шеркауи, успешно шагающий по мировым сценам с 2009 года. Повторяя классическую идею Нижинского, хореограф в содружестве с выступающим художником по костюмам Хусейном Чалаяном представляет ее такой, будто она родилась в наши дни. Сташкевич и Лопатин, образцовые классики "на основном производстве", предстают здесь текучими субстанциями, обвивающими друг друга как лианы, и подвижными, как вода.

Финалом вечера выбран спектакль, давший название всей программе, - Postscript, поставленный для Нидерландского театра танца-II еще в 2005 году. Это тоже без подписи узнаваемая работа дуэта Леон - Лайтфут: почти замкнутое черными панелями пространство, музыка Филиппа Гласса (партия фортепиано - Алексей Мелентьев), черно-белая гамма персонажей, почти непересекающиеся плоскости существования двух групп танцовщиков, томительные стоп-кадры, бешеная скорость соло и движение, внезапно затормаживающее до состояния летаргии, изматывающая близость дуэтов, переходящая в ледяное статуарное одиночество. Этот стиль, бесконечно далекий от традиционных постановок Большого театра, выглядит родным для Екатерины Крысановой, Дениса Савина, Вячеслава Лопатина, удачно улавливают его и Ольга Смирнова с Артемием Беляковым.

Тем не менее программа, соединенная из отличных и отличнейших спектаклей, так и остается набором отдельных спектаклей, не одушевленных общим замыслом или объединяющей фигурой. Можно ли упрекать в этом ее создателей? Именно так выглядит большинство балетных вечеров в европейских театрах. Но в России, все еще предпочитающей большую форму и объединяющую драматургию, Postscript выглядит хоть и радостью, но для узкого круга.