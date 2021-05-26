Сергунина: В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий

Со среды, 26 мая, в столице начался прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

"Акселераторы - относительно новое направление поддержки бизнеса, которое правительство Москвы проводит с 2019 года. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах. Основная программа акселератора креативных индустрий продлится десять недель. Подготовку смогут пройти 90 команд", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Акселератор креативных индустрий включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Всего будет запущено шесть треков - "Исполнительское искусство" (Performing Arts), "Мода и дизайн" (Fashion & Design), "Рекламные технологии" (AdTech), "Издательское дело/новые медиа" (Publishing/New Media), "Архитектура" (Architecture), "Искусство и музыка" (Art & Music).

Основная акселерационная онлайн-программа пройдет с 24 июня по 31 августа. Регистрация на нее открыта до 23 июня. В программе, рассчитанной на десять недель, примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих готовый продукт и опыт первых продаж, а также команду от двух и более человек.

"Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

К обучающей программе онлайн могут присоединиться юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Москве.

Demo Day станет завершающим событием акселерационной программы. Участники презентуют проекты и результаты работы экспертам и потенциальным партнерам. Постакселерационная программа будет включать в себя целевые B2B-сессии с потенциальными покупателями продукции.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на портале.