Новости

ФСИН опроверг отъезд Михаила Ефремова из колонии 10:50
На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы 10:47
Еще в одном регионе России введен режим ЧС 10:39
Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы ракетами в Черном море 10:32
В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда 10:32
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого журавля 10:26
Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020 10:15
Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии 10:15
Сергунина: В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий 10:11
Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей 10:00
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка" 10:00
Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков 09:54
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 09:51
Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм на Алтае 09:51
Испытана антидроновая сигнализация с АФАР 09:49
Собянин: В этом году на ВДНХ будет открыто около 15 новых общественных пространств 09:41
В Якутии двое детей погибли после пожара в частном доме 09:41
Три человека задержаны по делу о падении кабины фуникулера в Италии 09:40
В Дагестане проливные ливни размыли автодороги 09:40
В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС 09:39
Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области 09:37
Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео 09:31
В Иркутске бродячие собаки в погоне за котом разломали внедорожник 09:28
Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных планов 09:26
Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 10:11
Рубрика: Власть

Сергунина: В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий

Текст: Ирина Огилько

Со среды, 26 мая, в столице начался прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарские предприниматели примут участие в Foodtech Russia Accelerator

"Акселераторы - относительно новое направление поддержки бизнеса, которое правительство Москвы проводит с 2019 года. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах. Основная программа акселератора креативных индустрий продлится десять недель. Подготовку смогут пройти 90 команд", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Акселератор креативных индустрий включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Всего будет запущено шесть треков - "Исполнительское искусство" (Performing Arts), "Мода и дизайн" (Fashion & Design), "Рекламные технологии" (AdTech), "Издательское дело/новые медиа" (Publishing/New Media), "Архитектура" (Architecture), "Искусство и музыка" (Art & Music).

Основная акселерационная онлайн-программа пройдет с 24 июня по 31 августа. Регистрация на нее открыта до 23 июня. В программе, рассчитанной на десять недель, примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих готовый продукт и опыт первых продаж, а также команду от двух и более человек.

"Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

К обучающей программе онлайн могут присоединиться юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Москве.

Demo Day станет завершающим событием акселерационной программы. Участники презентуют проекты и результаты работы экспертам и потенциальным партнерам. Постакселерационная программа будет включать в себя целевые B2B-сессии с потенциальными покупателями продукции.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на портале.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке
Прибывшие в Сирию Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы