Синоптики предупредили о дожде и похолодании в Москве

Сухая, солнечная и теплая погода ожидается в Москве 26 мая, а вечером прогнозируется дождь. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, влиять на погоду продолжит уходящий антициклон. Воздух прогреется до комфортных +24...+25 градусов. В вечерние часы местами возможен небольшой дождь, выпадет от двух до четырех миллиметров осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха будут в пределах нормы. Такая погода, по словам врачей, благоприятна не только для здоровых, но и для большинства метеозависимых людей.

А с 27 мая в центре европейской части России начнется похолодание. Также ожидаются осадки. В четверг воздух прогреется максимум до +20 градусов. А в воскресенье столбик термометра не поднимется выше отметки +16 градусов.