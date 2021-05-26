Собянин предложил создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны

Сегодня в День российского предпринимательства мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города. Встреча прошла в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ.

"Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Здесь, в "Технограде", образование ведется по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса. И сегодня в этом замечательном месте открываем еще один большой корпус, где будет именно такое обучение", - сказал глава столицы, обращаясь к собравшимся.

Малым и средним бизнесом в столице занимаются 3,5 миллиона москвичей или фактически каждый третий житель. Они не только сами создали для себя рабочие места и кормят свои семьи, но и дают существенную часть доходов в бюджет города. В частности, за прошлый год их вклад составил 560 миллиардов рублей или 24 процента всех доходов Москвы. В результате столица уже второй год подряд лидирует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Заметно она поднялась и в рейтинге Всемирного банка Doing Business - со 120-го места в 2012-м году на 28-е по итогам 2020-го. Целый ряд учебных программ, открытых в новом центре, помогают одним москвичам повышать эффективность своего дела, а другим, начинающим заниматься предпринимательством с нуля, найти свою нишу на рынке. Впрочем, работу здесь начинают еще раньше - со школьниками и студентами, чтобы просто разбудить интерес к предпринимательству. И это удалось: более 50 тысяч учащихся с помощью программы "Бизнесс уикенд. Старт" учатся развивать предпринимательские навыки, разрабатывать проектные идеи, формировать бизнес-планы. Для тех же, кто созрел, но не знает, как подступиться к открытию своего дела, создан пятидневный курс "Стартап школа МБМ".

Помогли столичные власти выстоять малому и среднему предпринимательству и в пору пандемии коронавируса. Объем поддержки предпринимателей за прошлый год вырос в 13 раз по сравнению с годом ранее. В рамках программы "17 субсидий" им было выделено из городского бюджета более 3 миллиардов рублей. Более 16 тысяч компаний получили льготные кредиты в общей сложности свыше чем на 120 миллиардов рублей. Эта программа в столице продлена до 1 июля - ею может воспользоваться любая компания и любое ИП, зарегистрированное в столице.

Но главное, по мнению мэра, это то, что с мая-апреля этого года в столице не вводится никаких жестких ограничений: "Это дорого стоило. Самая важная поддержка предпринимательства - это даже не какие-то специальные пакеты финансовой поддержки, а именно дать возможность спокойно работать". И даже сам выступил с идеей: "Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал он, обращаясь к предпринимателям. Мэр напомнил, что когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном, иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. И заключил: "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть".

Предприниматели же высказали идею провести инспекцию "антиковидных" мер. "Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдитесь по этим мерам, - согласился Собянин. - Ревизию этих мер проведем", - ответил Собянин. Пообещал обсудить с профильными ведомствами и другое предложение предпринимателей - снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф.

Он добавил, что в некоторых странах мира до сих пор действуют жесткие ограничения, а медицинская система не справляется с пандемией коронавируса. "Мы справляемся, даем возможность бизнесу спокойно работать", - уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что в этих условиях важно обеспечить не только хорошую работу систему здравоохранения, но и экономики.

Также он напомнил, что власти Москвы поддержали создание Совета предпринимателей столицы, который может проработать меры поддержки бизнесу, обсуждать законодательные инициативы. "Это уникальный проект. Проголосовало за Совет предпринимателей около 500 тыс. человек - предпринимателей. Это не шуточная история. Это говорит о том, что вы реально представляете сообщество, выстроены правильно каналы", - пояснил мэр.