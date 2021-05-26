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26.05.2021 20:41
Рубрика: Власть

Собянин: Предприниматели сами должны решать, какие дополнительные меры применять для борьбы с COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В День российского предпринимательства мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города. Встреча прошла в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ.

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Обращаясь к собравшимся, глава столицы сказал: "Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться. Мы провели самые крупные за всю историю России и СССР испытания вакцины. Ни одна вакцина, ни одно лекарство не проходило такой контроль, полтора миллиона в Москве. Ни одного случая тяжелых последствий. Эффективность очень высокая, из них заболело незначительно, несколько сотен человек из полутора миллионов".

Мэр подчеркнул, что от этого зависит состояние бизнеса, "это социальная ответственность бизнесменов".

Предприниматели в свою очередь предложили главе Москвы провести инспекцию "антиковидных" мер.

"Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, куда придут люди с прививками, - сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям. - Но это не мы должны делать, а вы. Добровольная прививка, но вы для себя все равно должны продвигать, со своей стороны, потому что это ударяет в первую очередь по малому бизнесу".

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И далее мэр напомнил: за год Москва потеряла половину туристов, в основном, иностранцев, и это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть - в поликлиниках прививают, в парках прививают, скажите, где еще сделать?"

Пообещал глава столицы обсудить с профильными ведомствами и другое предложение бизнеса- снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, и только после этого выписывать штраф.

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