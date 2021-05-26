Собянин: В московских ресторанах могут появиться зоны, свободные от коронавируса

В День российского предпринимательства мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города. Встреча прошла в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ.

Обращаясь к собравшимся, глава столицы сказал: "Сегодня мы открываем еще один дом предпринимателей, уже третий по счету. Здесь, в "Технограде", образование ведется по самым лучшим ведущим и востребованным специальностям города. Молодые люди должны учиться не абстрактным знаниям, а тому, что требуется для бизнеса. И теперь в этом замечательном месте будет именно такое обучение".

Малым и средним бизнесом в столице занимаются 3,5 миллиона москвичей или фактически каждый третий житель. Они не только сами создали для себя рабочие места и кормят свои семьи, но и дают существенную часть доходов в бюджет города. За прошлый год их вклад составил 560 миллиардов рублей или 24 процента всех доходов Москвы. Так что вопросы, связанные с развитием предпринимательства, одинаково важны и для города, и для москвичей.

Это еще раз показала и встреча предпринимателей с мэром. Они, в частности, предложили главе Москвы провести инспекцию "антиковидных" мер. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров пояснил позже корреспонденту "РГ", чем вызвано это предложение: "Посетители к нам должны приходить в масках и перчатках. Маски им разрешено во время еды снимать, ну, а перчатки-то за столом тоже ни к чему". И таких неоправданных ограничений по его мнению немало. "Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдитесь по этим мерам, - согласился градоначальник. - Проведем ревизию".

Пообещал глава столицы обсудить с профильными ведомствами и другое предложение бизнеса - смягчить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, и только после этого выписывать штраф. И далее выступил сам с идеей: "Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторанах, где люди с прививками находятся", - сказал он, обращаясь к предпринимателям. И напомнил: за год Москва потеряла половину туристов, в основном, иностранцев, и это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - заключил Собянин.

Пустовать же такие зоны в столице явно не будут, ведь прививки от COVID-19 получили уже более полутора миллионов москвичей. Собянин напомнил, что в некоторых странах мира до сих пор действуют жесткие ограничения, так как медицинская система там не справляется с пандемией коронавируса: "Мы справляемся, даем возможность бизнесу спокойно работать". И это, по его мнению, даже важнее для поддержки предпринимателей, чем любые финансовые пакеты. Хотя и финансами малому и среднему бизнесу столичные власти внимание тоже помогают. В частности, объем поддержки, оказанной городом предпринимателям за прошлый год вырос в 13 раз по сравнению с годом ранее. В рамках программы "17 субсидий" им было выделено из городского бюджета более 3 миллиардов рублей. Более 16 тысяч компаний получили льготные кредиты в общей сложности более чем на 120 миллиардов рублей. Эта программа в столице продлена до 1 июля - ею может воспользоваться любая компания и любое ИП, зарегистрированное в городе. В результате Москва уже второй год подряд лидирует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Заметно она поднялась и в рейтинге Всемирного банка Doing Business - cо 120-го места в 2012-м году на 28-е по итогам 2020-го.