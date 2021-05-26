Собянин вручил московским предпринимателям премии "Прорыв года"

Он напомнил, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, "было очень больно видеть пустые витрины и пустые площади, и улицы Москвы". Тем более и власти города, и предпринимательское сообщество "долго работали над тем, чтобы столичные улицы были полны народу".
По словам мэра, перед правительством столицы стояла очень трудная задача: не допустить роста заболеваемости и при этом обеспечить бизнес работой. И вот сейчас: "Москва живет, работает, и количество предприятий, малых предприятий в городе при этом не стало меньше. Понятно, к сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но, тем не менее, в основе своей московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству. Спасибо вам огромное за это", - поблагодарил мэр предпринимателей.
Он сообщил, что московское бизнес-сообщество справедливо удостоено премии "Прорыв года".
Для участия в этом конкурсе было подано более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали 10 компаний.
Победителей определяют в номинациях "Гран-при года", "Креативный предприниматель года", "Мама - успешный предприниматель", "Молодой предприниматель года", "Почетный предприниматель года", "Социальный предприниматель года", "Стартап года", "Цифровой предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года".
Организатор конкурса - департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, оператор - ГБУ "Малый бизнес Москвы".