Собянин вручил московским предпринимателям премии "Прорыв года"

Награждение приурочено ко Дню российского предпринимательства и проходит в Государственном кремлевском дворце. Обращаясь к бизнесменам, глава Москвы сказал: "Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы - Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось. И я очень рад, что вы сегодня здесь в зале, что вы улыбаетесь, что у вас хорошее настроение. С праздником вас".

Он напомнил, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, "было очень больно видеть пустые витрины и пустые площади, и улицы Москвы". Тем более и власти города, и предпринимательское сообщество "долго работали над тем, чтобы столичные улицы были полны народу".

По словам мэра, перед правительством столицы стояла очень трудная задача: не допустить роста заболеваемости и при этом обеспечить бизнес работой. И вот сейчас: "Москва живет, работает, и количество предприятий, малых предприятий в городе при этом не стало меньше. Понятно, к сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но, тем не менее, в основе своей московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству. Спасибо вам огромное за это", - поблагодарил мэр предпринимателей.

Он сообщил, что московское бизнес-сообщество справедливо удостоено премии "Прорыв года".

Для участия в этом конкурсе было подано более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали 10 компаний.

Победителей определяют в номинациях "Гран-при года", "Креативный предприниматель года", "Мама - успешный предприниматель", "Молодой предприниматель года", "Почетный предприниматель года", "Социальный предприниматель года", "Стартап года", "Цифровой предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года".

Организатор конкурса - департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, оператор - ГБУ "Малый бизнес Москвы".