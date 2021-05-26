Собянин вручил московским предпринимателям премии "Прорыв года"

Новости

Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 21:21
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 21:12
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 20:55
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 20:55
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 20:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 20:18
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 20:17
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 20:10
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 19:52
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 19:52
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 19:45
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 19:34
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 19:25
Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России 19:20
Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России 19:10
Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО 19:09
СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия" 18:44
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч 18:31
Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19 17:57
Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах 17:56
Бастрыкин принял недовольных работой следователей 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 20:43
Рубрика: Власть

Собянин вручил московским предпринимателям премии "Прорыв года"

Текст: Любовь Проценко
Награждение приурочено ко Дню российского предпринимательства и проходит в Государственном кремлевском дворце. Обращаясь к бизнесменам, глава Москвы сказал: "Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы - Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось. И я очень рад, что вы сегодня здесь в зале, что вы улыбаетесь, что у вас хорошее настроение. С праздником вас".

Он напомнил, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, "было очень больно видеть пустые витрины и пустые площади, и улицы Москвы". Тем более и власти города, и предпринимательское сообщество "долго работали над тем, чтобы столичные улицы были полны народу".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Предприниматели сами должны решать, какие дополнительные меры применять для борьбы с COVID-19

По словам мэра, перед правительством столицы стояла очень трудная задача: не допустить роста заболеваемости и при этом обеспечить бизнес работой. И вот сейчас: "Москва живет, работает, и количество предприятий, малых предприятий в городе при этом не стало меньше. Понятно, к сожалению, не все предприятия выжили, не все чувствуют себя после таких серьезных ударов прекрасно, но, тем не менее, в основе своей московский бизнес выжил и двигается вперед во многом благодаря вам, вашей энергии, вашим усилиям, вашему мужеству. Спасибо вам огромное за это", - поблагодарил мэр предпринимателей.

Он сообщил, что московское бизнес-сообщество справедливо удостоено премии "Прорыв года".

Для участия в этом конкурсе было подано более 4,4 тысячи заявок. Победителями стали 10 компаний.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: В московских ресторанах могут появиться зоны, свободные от коронавируса

Победителей определяют в номинациях "Гран-при года", "Креативный предприниматель года", "Мама - успешный предприниматель", "Молодой предприниматель года", "Почетный предприниматель года", "Социальный предприниматель года", "Стартап года", "Цифровой предприниматель года", "Экспортер года", "Франшиза года".

Организатор конкурса - департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, оператор - ГБУ "Малый бизнес Москвы".

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Малый бизнес Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы