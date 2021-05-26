Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"

Сегодня на Тверском и Цветном бульварах Москвы Олег Леонов, координатор "ЛизаАлерт", представил фотовыставку на тему "10 лет в поисках пропавших", приуроченную к Международному дню пропавших детей.

Теперь в центре столицы прохожие смогут познакомиться с деятельностью поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", увидеть реальные истории поиска пропавших людей за городом и в городе.

"Надеюсь, этими фотографиями мы сможем привлечь внимание к пропажам людей, а, в частности, родителей - к острой проблеме пропажи детей. Важно не оставлять ребят надолго в одиночестве, рассказывать о возможных опасностях и проигрывать непредвиденные ситуации. Если ребенок не знает, как действовать, если он заблудился или потерялся - может случиться непоправимое", - отметил Олег Леонов.

Он уточнил, что в "ЛизаАлерт" есть 24 направления, и у каждого - своя зона ответственности. Одни добровольцы отвечают на звонки круглосуточной горячей линии, принимая заявки, другие - координируют поиски, третьи - обеспечивают радиосвязь в лесах, и практически все не спят ночами.

Также Олег Леонов обратил особое внимание гостей выставки на стенд с "Островком безопасности". При помощи этого проекта за последние два года домой благополучно вернулись более 2000 человек. Эксперт отметил, что с помощью "Островков безопасности" удалось избежать большого количества поисков, которые требуют дополнительных людей и ресурсов.

Напомним, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал свою работу в 2010 году после трагической истории многодневных поисков девочки. Когда ее нашли - было уже слишком поздно. Отряд поставил перед собой цель - защищать право детей на безопасность и жизнь. За 2020 год отряд "ЛизаАлерт" получил 6581 заявку о пропаже детей, из них 5730 найдены живыми.