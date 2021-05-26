Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"

Новости

В Москве вручили медали сербским географам 22:34
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений полетов над Беларусью 22:33
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 22:20
В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений" 22:11
Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 21:28
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 21:21
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 21:12
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 20:55
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 20:55
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 20:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 20:18
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 20:17
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 20:10
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 19:52
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 19:52
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 19:45
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 19:34
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 19:25
Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России 19:20
Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России 19:10
Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО 19:09
СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия" 18:44
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч 18:31
Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 22:05
Рубрика: Общество

Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт" Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Сегодня на Тверском и Цветном бульварах Москвы Олег Леонов, координатор "ЛизаАлерт", представил фотовыставку на тему "10 лет в поисках пропавших", приуроченную к Международному дню пропавших детей.

Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов представил два арт-проекта, посвященных детской безопасности

Теперь в центре столицы прохожие смогут познакомиться с деятельностью поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", увидеть реальные истории поиска пропавших людей за городом и в городе.

"Надеюсь, этими фотографиями мы сможем привлечь внимание к пропажам людей, а, в частности, родителей - к острой проблеме пропажи детей. Важно не оставлять ребят надолго в одиночестве, рассказывать о возможных опасностях и проигрывать непредвиденные ситуации. Если ребенок не знает, как действовать, если он заблудился или потерялся - может случиться непоправимое", - отметил Олег Леонов.

Он уточнил, что в "ЛизаАлерт" есть 24 направления, и у каждого - своя зона ответственности. Одни добровольцы отвечают на звонки круглосуточной горячей линии, принимая заявки, другие - координируют поиски, третьи - обеспечивают радиосвязь в лесах, и практически все не спят ночами.

Также Олег Леонов обратил особое внимание гостей выставки на стенд с "Островком безопасности". При помощи этого проекта за последние два года домой благополучно вернулись более 2000 человек. Эксперт отметил, что с помощью "Островков безопасности" удалось избежать большого количества поисков, которые требуют дополнительных людей и ресурсов.

Напомним, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" начал свою работу в 2010 году после трагической истории многодневных поисков девочки. Когда ее нашли - было уже слишком поздно. Отряд поставил перед собой цель - защищать право детей на безопасность и жизнь. За 2020 год отряд "ЛизаАлерт" получил 6581 заявку о пропаже детей, из них 5730 найдены живыми.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня