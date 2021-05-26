Никаких ранних подъемов, домашних заданий и учительских назиданий, полная свобода выбора - заниматься математикой или литературой - именно так представляется многим семейное обучение как альтернатива школьному. Еще несколько лет назад в Белгородской области таких "свободных" учеников насчитывалось несколько десятков. Сейчас дома осваивает школьную программу 441 ребенок. Учебное заведение эти дети посещают только для того, чтобы проверить знания.

Семья Кузнецовых забрала дочь Валерию из школы в пятом классе. Спустя время это решение мама Наталья называет единственно верным, принятым взвешенно и с учетом исключительно потребностей ребенка.

- Моя дочка проучилась дома полгода, - вспоминает она. - И конечно, это было необходимостью, а не просто нашим желанием или экспериментом. Все началось с того, что наш ребенок начал очень остро реагировать на резкие слова учителей. Девочка у нас чувствительная, и "воспитательные" высказывания становились причиной сильного стресса. Дошло до того, что у дочки начался нервный тик и после одного из эпизодов она пришла домой в ужасном моральном состоянии. Больше в школу идти не захотела.

Родители стали искать выход из сложившейся ситуации.

- Я пошла к директору и спросила, можно ли нам обучаться дома, - вспоминает Наталья. - Никаких претензий не высказывала: просто не видела больше смысла оставлять ребенка в стенах школы. Директор объяснила, что семейное обучение - это абсолютно законно. Но нужно будет сдать контрольные работы в конце года. Я написала заявление. Это было предновогоднее время. И после зимних каникул дочка больше не вышла на уроки.

Стали учиться дома. Теперь Наталья вспоминает, что ей - выпускнице филологического факультета - пришлось вспомнить педагогику и методику преподавания и составить программу занятий так, чтобы и дочери, и ей было комфортно учить и учиться.

- Когда план был готов, осталось лишь ему следовать, - рассказывает мама-педагог. - Конечно, пятый класс - это не девятый. Родителям можно и легко разобраться в темах уроков, и самим что-то изучить. Я взяла на себя гуманитарные предметы, а муж, окончивший физико-математический факультет, помогал Лере с точными науками.

Процесс шел очень и очень хорошо, девочка схватывала материал, а ее здоровье начало улучшаться.

- Я заметила, что от былого болезненного состояния ребенка не осталось ни следа, - говорит Наталья. - Ушли неврозы. Лера стала более уверенной и жизнерадостной. И я почувствовала, как важно в этот момент не заговорить о возвращении в школу, а дождаться ее решения.

Две четверти Лера осваивала школьную программу дома, но в то же время использовала все возможности для хобби и общения со сверстниками.

- Мне многие говорили о том, что без школы нет социализации, - вспоминает Наталья. - И до собственного опыта с домашним обучением я бы с ними согласилась. Возможно, так было раньше, когда росли мы. Но сейчас у наших детей масса возможностей для общения со сверстниками вне школы и уроков.

Однако в ожидании 1 сентября Лера сама попросила родителей: "А можно в школу? Я хочу к другим детям". О возвращении в прежний коллектив и речи быть не могло. Учебное заведение для дочери Кузнецовы поменяли.

- Может, стоило сразу перевести ее в другую школу, а не обучать самостоятельно? - задает вопрос мама и сама же отвечает: - Я думала об этом. Но в том состоянии для Леры это стало бы еще большим стрессом. А я уверена: во всем, что касается обучения, образования в целом, нужно ориентироваться не на себя, а на ребенка.

Сейчас семья Кузнецовых живет на две страны. После опыта с семейным обучением прошли годы, Лера сменила две школы и теперь в Словении получает профессию дизайнера интерьеров.

- За то время, пока она училась дома, стала настолько самостоятельной, что с тех пор важные решения принимает сама, - говорит Наталья. - И мы этому рады. Ребенок знает, чего он хочет.

Тенденцию с ростом числа самостоятельных учеников Наталья Кузнецова находит логичной. Нередки случаи, когда учителя сами заявляют родителям: мы даем материал на тройку, хотите больше - платите репетитору. Престиж школьного образования падает, дети тоже не горят желанием выкладываться в школе.

В областном департаменте образования при этом отмечают, что в большинстве своем на семейную форму обучения переходят дети, которые профессионально занимаются спортом. Однако даже во время вынужденного дистанта в минувшем учебном году массового перехода на семейное обучение не возникло. В департаменте уверены, что такое образование не может составить конкуренцию традиционному.

Комментарии

Елена Тишина, начальник департамента образования Белгородской области:

- Решение о семейном образовании нужно принимать разумно, а не эмоционально. Обучение ребенка дома требует времени. Поэтому, чтобы семейное обучение было эффективным, нужен свободный взрослый, который готов поставить дело семейного образования на первое место в системе своих жизненных задач.

Ольга Рыбина, психолог:

- Переход на семейное обучение в значительной степени зависит от достатка семьи. У большинства нет возможности оставить работу и заниматься образованием детей. Поэтому семейное обучение позволяют себе преимущественно обеспеченные семьи. Они много путешествуют, родители сами учатся и выбирают для детей индивидуальные программы, ведь потребность дать знания детям у них есть. А вот необходимости в традиционной школе нет. И это совершенно естественно. Вспомним пирамиду Маслоу: человеку всегда хочется большего.