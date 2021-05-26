Семья Кузнецовых забрала дочь Валерию из школы в пятом классе. Спустя время это решение мама Наталья называет единственно верным, принятым взвешенно и с учетом исключительно потребностей ребенка.
- Моя дочка проучилась дома полгода, - вспоминает она. - И конечно, это было необходимостью, а не просто нашим желанием или экспериментом. Все началось с того, что наш ребенок начал очень остро реагировать на резкие слова учителей. Девочка у нас чувствительная, и "воспитательные" высказывания становились причиной сильного стресса. Дошло до того, что у дочки начался нервный тик и после одного из эпизодов она пришла домой в ужасном моральном состоянии. Больше в школу идти не захотела.
Родители стали искать выход из сложившейся ситуации.
- Я пошла к директору и спросила, можно ли нам обучаться дома, - вспоминает Наталья. - Никаких претензий не высказывала: просто не видела больше смысла оставлять ребенка в стенах школы. Директор объяснила, что семейное обучение - это абсолютно законно. Но нужно будет сдать контрольные работы в конце года. Я написала заявление. Это было предновогоднее время. И после зимних каникул дочка больше не вышла на уроки.
Стали учиться дома. Теперь Наталья вспоминает, что ей - выпускнице филологического факультета - пришлось вспомнить педагогику и методику преподавания и составить программу занятий так, чтобы и дочери, и ей было комфортно учить и учиться.
- Когда план был готов, осталось лишь ему следовать, - рассказывает мама-педагог. - Конечно, пятый класс - это не девятый. Родителям можно и легко разобраться в темах уроков, и самим что-то изучить. Я взяла на себя гуманитарные предметы, а муж, окончивший физико-математический факультет, помогал Лере с точными науками.
Процесс шел очень и очень хорошо, девочка схватывала материал, а ее здоровье начало улучшаться.
- Я заметила, что от былого болезненного состояния ребенка не осталось ни следа, - говорит Наталья. - Ушли неврозы. Лера стала более уверенной и жизнерадостной. И я почувствовала, как важно в этот момент не заговорить о возвращении в школу, а дождаться ее решения.
Две четверти Лера осваивала школьную программу дома, но в то же время использовала все возможности для хобби и общения со сверстниками.
- Мне многие говорили о том, что без школы нет социализации, - вспоминает Наталья. - И до собственного опыта с домашним обучением я бы с ними согласилась. Возможно, так было раньше, когда росли мы. Но сейчас у наших детей масса возможностей для общения со сверстниками вне школы и уроков.
Однако в ожидании 1 сентября Лера сама попросила родителей: "А можно в школу? Я хочу к другим детям". О возвращении в прежний коллектив и речи быть не могло. Учебное заведение для дочери Кузнецовы поменяли.
- Может, стоило сразу перевести ее в другую школу, а не обучать самостоятельно? - задает вопрос мама и сама же отвечает: - Я думала об этом. Но в том состоянии для Леры это стало бы еще большим стрессом. А я уверена: во всем, что касается обучения, образования в целом, нужно ориентироваться не на себя, а на ребенка.
Сейчас семья Кузнецовых живет на две страны. После опыта с семейным обучением прошли годы, Лера сменила две школы и теперь в Словении получает профессию дизайнера интерьеров.
- За то время, пока она училась дома, стала настолько самостоятельной, что с тех пор важные решения принимает сама, - говорит Наталья. - И мы этому рады. Ребенок знает, чего он хочет.
Тенденцию с ростом числа самостоятельных учеников Наталья Кузнецова находит логичной. Нередки случаи, когда учителя сами заявляют родителям: мы даем материал на тройку, хотите больше - платите репетитору. Престиж школьного образования падает, дети тоже не горят желанием выкладываться в школе.
В областном департаменте образования при этом отмечают, что в большинстве своем на семейную форму обучения переходят дети, которые профессионально занимаются спортом. Однако даже во время вынужденного дистанта в минувшем учебном году массового перехода на семейное обучение не возникло. В департаменте уверены, что такое образование не может составить конкуренцию традиционному.
Елена Тишина, начальник департамента образования Белгородской области:
- Решение о семейном образовании нужно принимать разумно, а не эмоционально. Обучение ребенка дома требует времени. Поэтому, чтобы семейное обучение было эффективным, нужен свободный взрослый, который готов поставить дело семейного образования на первое место в системе своих жизненных задач.
Ольга Рыбина, психолог:
- Переход на семейное обучение в значительной степени зависит от достатка семьи. У большинства нет возможности оставить работу и заниматься образованием детей. Поэтому семейное обучение позволяют себе преимущественно обеспеченные семьи. Они много путешествуют, родители сами учатся и выбирают для детей индивидуальные программы, ведь потребность дать знания детям у них есть. А вот необходимости в традиционной школе нет. И это совершенно естественно. Вспомним пирамиду Маслоу: человеку всегда хочется большего.