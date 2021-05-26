В Московском зоопарке вылупился птенец редкого журавля

В Московском зоопарке появился на свет птенец редкого венценосного журавля. Он уже покрылся ярким оперением и активно изучает окружающий мир. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает. И так как в столичном зоопарке птицы неопытны, орнитологи сами выкармливали птенца, переселив его в отдельный вольер в павильоне "Дом птиц". С наступлением хорошей и теплой погоды птенца вывели в открытый вольер. Этим птицам нужно много двигаться - так их от природы длинные лапы станут крепкими и сильными.

Основной рацион малыша состоит из гаммаруса (засушенных пресноводных рачков), яичного белка, творога, моркови, зернова и специального комбикорма для журавлей из саранчи и сверчков.

Венценосные журавли - очень древний вид птиц. Наиболее ранние останки его представителей относят к эпохе эоцена.

Родом эти птицы из Африки, а свое название получили благодаря высокому желтому хохолку на голове, напоминающему золотую корону. В дикой природе их насчитывается около 40 тысяч особей, но постепенно численность птиц снижается, поэтому они занесены в Международную Красную книгу.