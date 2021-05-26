В Москве пройдет фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение"

С 27 по 29 мая на площадке дизайн-завода FLACON и в ПКБ №1 им. Алексеева в столице пройдет третий по счету фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение".

В рамках фестиваля врачи, ведущие практики и эксперты проведут лекции по психологии и психиатрии, семинары, групповые консультации, мастер-классы по арт-терапии и психологические тренинги.

"Такие психопросветительские мероприятия как PSYFEST очень востребованы среди жителей нашего города, в этом мы имели возможность убедиться, ведь этот фестиваль уже будет третьим по счету. У людей есть интерес, у людей есть потребность поделиться своими личными проблемами, душевными переживаниями, задать важные для них вопросы, преодолеть имеющийся психологический дискомфорт, а главное - люди хотят быть услышанными, получить поддержку, совет, помощь, и они это все получают. Неизменный интерес к фестивалю, высокая посещаемость, положительные отзывы свидетельствуют о практической полезности участия людей в таких мероприятиях и взаимодействия с нашими специалистами, а также демонстрируют движение на пути к дестигматизации психиатрической помощи", - рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Неизменная и крайне востребованная часть фестиваля - это бесплатные консультации специалистов. В рамках бесед со специалистами каждый желающий сможет получить консультацию психолога, психиатра или психотерапевта, а также сексолога. Индивидуальные встречи со специалистами помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций по различным направлениям - семейные, детско-родительские отношения, кризисные ситуации, сложности адаптации к детскому саду, школе, ВУЗу и т.д., межличностные отношения, эмоциональное выгорание, расстройства тревожно-депрессивного круга, хронические психические заболевания и др.

27 и 28 мая активности будут вести три клинических психолога психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева, специализирующихся на расстройствах пищевого поведения, врачи-психиатры и медицинский психолог психиатрической больницы им. П.Б. Ганнушкина, медицинские и семейные психологи центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, специалисты психиатрических больниц № 13 и № 5 и другие эксперты.

29 мая в Психиатрической больнице № 1 им. Алексеева врачи-психиатры и практикующие психологи проведут интерактивные семинары о борьбе с фобическими расстройствами, о стыде и терапии, сфокусированной на сострадании, о культе счастья и высокой продуктивности. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по развитию коммуникативных навыков, арт-терапии, анализу баланса жизни.

Также в последний день фестиваля можно будет посетить экскурсию по территории и музею психиатрической больницы имени Алексеева, более известной среди горожан как Кащенко или Канатчикова дача, в сопровождении экскурсовода.

Как пережить расставание? Какие бывают фобии и как с ними справляться? Как понимать друга друга людям разных поколений? Что транслируют нам наши сновидения? Легко ли быть счастливым? И как не сойти с ума от того, что происходит вокруг? На эти и многие другие вопросы вы получите ответы на фестивале психопросвещения PSYFEST: весеннее обострение с 27 по 29 мая. PSYFEST вновь объединит психиатрию, психологию и творчество.

Вход свободный, на каждую активность необходимо зарегистрироваться отдельно. Количество мест на мастер-классах может быть ограничено. Подробная информация, расписание и регистрация на Timepad.