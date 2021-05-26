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26.05.2021 11:53
Рубрика: Экономика

В Москве снижается безработица

Текст: Ирина Огилько

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась в столице с начала года на 45,8%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Так, на конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 процентного пункта. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%.

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По данным заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 - апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тыс. человек. "Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в разработке программного обеспечения - 35,9 тыс. человек, здравоохранении - 30,3 тыс. человек, строительстве и розничной торговле - по 22,6 тыс. человек, оптовой торговле - 20,9 тыс. сотрудников", - рассказал заммэра.

Снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. Так, если в нынешнем году на одну вакансию приходится 6 резюме, то в апреле прошлого года - 12 резюме. За четыре прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7% к январю-апрелю 2020 года. Причина - рост экономики и, как следствие, опережающая активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39% к январю-апрелю 2020 года, количество резюме - всего на процент. В январе-марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении и других.

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