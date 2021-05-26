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26.05.2021 23:20
Рубрика: Экономика

Чистый бизнес

В Москве стало больше клининговых фирм
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 115(8466)
Самыми популярными сферами бизнеса в Москве стали клининговые услуги, реклама и полиграфия. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито. Услуги" и Data Insight. Общее количество горожан, создавших свои команды или ведущих дело единолично, достигло 1,4 млн человек.

"За последний год москвичи освоили онлайн-платформы не только как способ найти услуги или товары, но и как один из каналов развития или старта собственного дела", - рассказал "РГ" руководитель маркетинговых проектов "Авито. Услуг" Иван Чулков. Если весной 2020-го многие перешли на доставку еды и товаров, боясь заражения в общественных местах, то теперь заказы продовольствия - это просто бытовая привычка. За время карантина москвичи настолько втянулись в дистанционную доставку и готовку, что спрос на услуги курьеров увеличился шестикратно. Предприниматели не упускают возможность на этом заработать. Курьеров-самозанятых и сотрудников профильным фирм по сравнению с прошлым годом стало в пять раз больше.

Фото: пресс-служба Allianz в России
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Испытание карантином заставило горожан по-новому взглянуть на распорядок дня. Многие стремятся вычеркнуть из него уборку: предложение клининговых услуг выросло в два раза. Да и спрос на чистоту по-прежнему высокий. Примерно такой же рост продемонстрировал сегмент небольших компаний, которые занимаются грузоперевозками на небольшие расстояния.

В "Авито" связывают это с частой миграцией людей из города на дачу и сменой офисов крупных компаний. В число наиболее востребованных сегментов ультрамалого бизнеса в Москве вошел и ремонт бытовой техники, компьютеров и приставок. Причем, как отмечают авторы исследования, в этом конкретном случае частники-одиночки даже переигрывают крупные организации. Потому что пользователям стало важно не только качество работ, но и скорость.

Ведь когда ты работаешь из дома, исправный ноутбук практически жизненно необходим. Также за год, по сравнению с первым кварталом 2020-го, почти в два раза выросло предложение рекламно-полиграфических услуг, в особенности разработки макетов. По мнению авторов исследования, причина в том, что "удаленка" дала шанс людям больше времени уделять хобби. И для некоторого числа москвичей оно стало второй работой и принесло дополнительный заработок.

"Сейчас 72 процента мастеров и компаний в сфере услуг используют интернет-платформы для привлечения клиентов, причем 15 процентов небольших компаний вышли в интернет в последний год, - отмечает Иван Чулков.

Испытание карантином заставило горожан по-новому взглянуть на распорядок дня 

Наибольший расцвет микробизнеса в сфере услуг "Авито" фиксирует в Москве и Московской области. Именно в столичном регионе проживают 15 процентов российских специалистов, работающих единолично или в небольших командах.

Те же регионы лидируют в России по спросу. На столицу и Подмосковье приходится порядка 20 процентов всех заказов, которые выполняют частные мастера и микрокомпании в сегменте клининга, ремонта, доставки и других востребованных услуг.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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